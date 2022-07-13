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الجزائر
الأمن طوّق المكان واستعان بفرقة تفكيك المتفجرات

العثور على قنبلة بحوزة طفلين في عمارة بخنشلة

طارق مامن
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العثور على قنبلة بحوزة طفلين في عمارة بخنشلة
أرشيف

عاشها سكان عمارات المجاهدين بوسط مدينة ششار، جنوب ولاية خنشلة، مساء الثلاثاء، حالة من الخوف والهلع، عقب انتشار خبر العثور على قنبلة يدوية هجومية، بالعمارة الثالثة بتجزئة 270 سكن، ليتم إخطار مصالح الأمن التي أعلنت حالة طوارئ قصوى، وسارعت إلى تطويق الحي، وإخلاء العمارة المعنية من السكان، قبل تدخل الفرقة المتخصصة في تفكيك القنابل والمتفجرات، لإزالة الخطر المحدق بالسكان.

وكشفت مصادر “الشروق”، بأن القنبلة تم العثور عليها من طرف طفلين بحي المجاهدين، بوادي محاذي للحي السكني، وقاما بحملها ونقلها إلى العمارة الثالثة من تجزئة 270 سكن بحي المجاهدين، أين تفطنت عائلة أحدهما للأمر، لتسارع بإخطار مصالح الشرطة، التي تنقل عناصرها إلى عين المكان، أين تبين بأن الأمر يتعلق بقنبلة هجومية، ليتم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية الموقع والحفاظ على أرواح المواطنين، من خلال إخلاء العمارة من كل قاطنيها وإبعادهم من مكان وجود القنبلة مع السماح للفرقة المتخصصة في تفكيك الألغام والقنابل بالتدخل، حيث قامت بإبطال مفعولها وتحويلها إلى مقر الأمن بغرض إخضاعها للمعاينة والخبرة التقنية، بغرض تحديد مصدرها وظروف تواجدها بالقرب من الحي السكني، في إطار التحقيق المفتوح في القضية.
في وقت تحولت الحادثة إلى حديث العام والخاص بمدينة ششار واستمرت حالة الخوف وسط سكان حي المجاهدين إلى ساعات متقدمة من ليلة الثلاثاء، رغم طمأنتهم من قبل المختصين، بنهاية الأمر والسيطرة عليه. وقد وتداولوا بشأنها العديد من الروايات والاحتمالات.

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