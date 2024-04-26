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رياضة

العثور على قنبلة تزن 500 كلغ بِجِوار ملعب نادي ماينتس الألماني

الشروق الرياضي
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العثور على قنبلة تزن 500 كلغ بِجِوار ملعب نادي ماينتس الألماني

عثرت سلطات ماينتس الألمانية على قنبلة تزن نحو 500 كلغ، بِالقرب من ميدان “أوبل أرينا” ملعب النّادي التّابع لِهذه المدينة.

وينشط فريق ماينتس في بطولة القسم الأوّل الألماني، وتنتظره مباراة أمام الزّائر نادي كولن عصر الأحد المقبل، لِحساب الجولة الـ 31.

ويعود تاريخ هذه القنبلة إلى الحرب العالمية الثانية (1939-1945)، كما أوردته القناة التلفزيونية الرّياضية الألمانية “سبورت1”.

وأجبرت السلطات المحلّية التقني بو هنريكسن مدرب فريق ماينتس، على تقديم المؤتمر الصحفي بِيوم، بعدما كان مُقرّرا تنظيمه، الجمعة. كما قامت بِإجلاء 4600 مُقيم فوق تراب المدينة، مع إغلاق المتاجر والمحلات والمؤسّسات وغيرها من المنشآت.

ووفقا للمصدر، فإن اتّخاذ القرارات المُشار إليها أعلاه، جاء بِسبب تحديد السلطات الأمنية تاريخ الجمعة، موعدا لِتفكيك القنبلة.

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