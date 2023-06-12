العثور على مدير المدرسة المختفي ميّتا بغليزان

توارى عن الأنظار السبت الماضي

أُعلن الاثنين، بغليزان، عن وفاة “جيلالي بلخماس” مدير المدرسة المتقاعد، الذي اختفى صبيحة السبت، الماضي في ظروف غامضة، بعد خروجه من البيت العائلي في حدود الساعة التاسعة صباحا ولم يعد، وتم البحث عنه في كل مكان، كما نشرت العائلة صورته مرفوقة ببياناته وتاريخ اختفائه على مواقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، اين تجاوب معها رواد الانترنيت.

وقد أشيع خبر تواجده بمنطقة فرطاسة ببلية وادي الأبطال في ولاية معسكر، إلى أن تلقت عائلة الفقيد خبر العثور على جثته بدوار الملح ببلدية وادي الجمعة في ولاية غليزان، حيث اكتشفها أحد سكان المنطقة وأبلغ المصالح المعنية بالحدث، حيث قامت مصالح الحماية المدينة بنقله إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى محمد بوضياف بغليزان، وتم عرضه على الطبيب الشرعي لتحديد سبب هذه الوفاة التي اهتز لها عمال ومستخدمو قطاع التربية بالولاية وجيرانه، بالإضافة إلى أفراد عائلته.

ويذكر أن الفقيد “بلخماس جيلالي” البالغ من العمر 72 سنة، مدير مدرسة ابتدائية سابقا، أحيل على التقاعد سنة 2011، متزوج وأب لخمسة أبناء، مصاب بالسكري ويعاني من مرض الزهايمر منذ سنة 2017، وفور انتشار خبر وفاته أبدى زملاء الفقيد بقطاع التربية تأثرا شديدا برحيل هذا الرجل المربي، الذي تتلمذ على يده الكثيرون، وأصبح غالبيتهم اليوم من خيرة إطارات الدولة في جميع القطاعات، كما يحظى باحترام الجميع نظرا لخصاله الحميدة وحسن خلقه، كما كان مواظبا على صلاته، وحسب الشهادات التي جمعتها الشروق من بعض منتسبي القطاع التربوي وأصدقائه وجيرانه “أنه يستحق الثناء فهو من خيرة ما أنجبت ولاية غليزان من كفاءات علمية وتربوية، بعدما أفنى حياته في التعليم والتربية قبل ترقيته إلى مدير مدرسة ابتدائية عن جدارة واستحقاق”.