العثور على مزيد من أغراض “المير” المختفي بسكيكدة

تسخير 130 عون حماية مدنية للبحث عن جمال شاوي

عثرت مساء السبت، المصالح الأمنية، على مزيد من أغراض تتعلق برئيس البلدية المختفي منذ 21 من الشهر الجاري في ظروف أقل ما يقال عنها أنها جد غامضة.

وعُثر على الأغراض بواسطة الكلاب المدربة، على مستوى جانب الطريق السيار شرق غرب، وبالضبط عبر مقطع بلدية زيغود يوسف بولاية قسنطينة، ومن بينها بطاقة الهوية، على ضفاف الطريق لتضاف إلى الأغراض الأولى التي عثر عليها الأربعاء الماضي والمتمثلة في جبة المحاماة والمحفظة وربطة العنق تحت جسر ببلدية عين بوزيان، الواقعة على الحدود مع ولاية قسنطينة.

وتواصلت الأحد عملية البحث عن المحامي رئيس البلدية المفقود، وتضمنت تمشيط جوانب الطريق من مخرج عين بوزيان وصولا إلى بلدية الغدير إلى غاية عين شرشار، بالإضافة إلى المسطحات المائية والمجمعات وتمشيط عدة مناطق اخرى بكل من قرباز وبكوش لخضر وقندولة بالاستعانة بغطاسي الوحدة البحرية للحماية المدنية بسكيكدة، بتمشيط مجمّع منطقة قندولة، وشارك في عملية البحث عن المفقود إلى غاية أمس الأحد، تعداد قدره 131 عون بمختلف الرتب من الحماية المدنية جاءوا من عدة ولايات مجاورة منها قالمة وقسنطينة وميلة وعنابة ، و8 كلاب مدربة وفرق البحث والإنقاذ في الأماكن الوعرة، كما تم رسم خطة الأحد بمركز القيادة العملي الذي تم تنصيبه على مستوى بلدية السبت.

وأجمعت الشهادات المستقاة حول المختفي، على كونه إنسانا متخلقا، وذا مستوى ثقافي عال، ومن ذلك أنه باحث في القانون، وله مؤلفات في المجال. كما ان له نشاطات في المجال الخيري، ويترأس جمعية سبل الخيرات لبلدية السبت، التي باشرت منذ أيام تحت إشرافه التحضير لشهر رمضان القادم.