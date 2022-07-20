العثور على 158 قطعة معدنية في بطن شابة تركية

خضعت شابة تركية لعملية جراحية عاجلة تمكن من خلالها الجراحون من استخراج 158 قطعة معدنية من معدتها كانت قد ابتلعتها بسبب معاناتها من اضطرابات نفسية.

ووفق “وكالة الأناضول” ، فإن الفتاة البالغة من العمر 24 سنة شعرت بالآم بعد ابتلاعها إبرة معدنية، وعندما نقلت إلى المستشفى الحكومي أظهرت الأشعة وجود أجسام غريبة في بطنها ما جعل الأطباء يخضعونها على الفور لعملية جراحية واستخرجوا خلالها 158 قطعة بأشكال وأحجام مختلفة.

وخلال العملية التي استغرقت ساعتين ونصف، استخرج الجراحون من بطن المريضة مقص أظافر، سكين جيب، سكين فواكه، ملاقط، مسامير ومفاتيح.

وقال الدكتور تيكش الذي أشرف على العملية معلقا على هذه الحالة الغريبة: “بصراحة، لم أصدق ذلك في البداية، اعتقدنا أنه يمكننا إزالة الأشياء عن طريق التنظير الداخلي، لكننا اخترنا الجراحة لأن الإبرة نفسها كانت كبيرة جدًا” مضيفا:” لقد واجهنا مشهدًا صادمًا أثناء الجراحة، كان هناك 158 أجسام غريبة بأحجام مختلفة، أزلناها جميعًا، ومريضتنا أصبحت في حالة جيدة”.