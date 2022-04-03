العثور على 5 أجنة في منزل ناشطة أمريكية مناهضة للإجهاض

عثرت الشرطة الأمريكية على خمسة أجنة في منزل تابع لناشطة مناهضة للإجهاض.

وتعتبر لورين هاندي ذات الـ 28 سنة، رئيسة لمنظمة “أبرايزينغ” التقدمية لمكافحة الإجهاض.

وقالت الشرطة إنها كانت تتحرى عن “مواد ذات مخاطر بيولوجية محتملة” عندما تم العثور على الأجنة، وبشكل منفصل وجهت لـ” لورين” تهمة اقتحام عيادة إجهاض سنة 2020.

والتقطت صور لهاندي خارج العنوان المشار إليه، بالعاصمة واشنطن، بينما أخرج أفراد الشرطة متعلقات من قبو في أكياس وحاويات تبريد.

وصرحت هاندي لشبكة إعلامية محلية بأن “الناس قد يفزعوا لو أنهم سمعوا” عما كان بداخل الحاويات التي صودرت.

وقالت شرطة واشنطن إنها لم تتأكد بعد مما إذا كان المنزل الذي عُثر فيه على الأجنة مملوكا لهاندي، ولكن اثنين من القائمين على تنفيذ القانون أكدا بأن المنزل الذي تم العثور فيه على أجنة هو المكان الذي تعيش فيه هاندي وهو الذي وجدت فيه.

وقالت هاندي إنها تمكنت مؤخرا من دخول بنك لأنسجة وأعضاء الأجنة بجامعة واشنطن في سياتل، لكن الجامعة قالت إن شيئا لم يؤخذ.

ووفقًا للائحة اتهام أخرى منفصلة صدرت يوم الخميس، كانت هاندي قد حجزت باسم هازل جنكينس موعدا في عيادة إجهاض يوم 22 أكتوبر 2020 وقالت إنها أرادت أن تجري عملية إجهاض.

وتواجه لورين، وثمانية آخرون من المجموعة، اتهامات بالتآمر لإلحاق إصابة، والتهديد، وإرهاب مرضى وموظفين، ما يعدّ انتهاكا لحقوقهم الفيدرالية في الحصول على وتقديم خدمات صحية، بحسب ما نشره موقع ” بي بي سي” البريطاني.

كما يواجه هؤلاء اتهاما بانتهاك قانون حرية الوصول إلى مداخل العيادات، نظرا لاستخدامهم القوة للتدخل في خدمات العيادة.

وفي حال إدانتهم، يواجه كل واحد منهم عقوبة السجن لمدة أقصاها 11 عاما، بالإضافة إلى دفع غرامة تصل إلى 350 ألف دولار.