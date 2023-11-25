“العجائز يجلطن نتنياهو”.. فيديو لأسيرة مفرج عنها تلوح بيدها أثناء مغادرة غزة!

تداول ناشطون عبر شبكات التواصل الاجتماعي فيديو لأسيرة إسرائيلية مفرج عنها وهي تلوح بيدها أثناء مغادرة غزة، مع تعليق أن “العجائز يجلطن نتنياهو”.

وأثار مقطع الفيديو الذي نشرته وسائل إعلام في إطار صفقة تبادل الأسرى، الجمعة، بين حماس وجيش الاحتلال، جدلاً واسعاً بعد أن أظهر إحدى الأسيرات الإسرائيليات وهي تلوح بيدها أثناء مغادرتها قطاع غزة.

وانتقد الإعلام العبري تلويح الأسيرة بيدها باسمةً لأهل غزة خلال نقلها في سيارة الصليب الأحمر، فيما اعتبر نشطاء اللقطة العفوية بمثابة نسف للرواية الصهيونية التي تحاول تشويه سمعة المقاومة بالقول إنها تسيء معاملة الأسرى.

وكانت مسنة إسرائيلية قد أثارت جدلا واسعا في وقت سابق بمصافحتها عنصر القسام المرافق لها أثناء تسليمها إلى الصليب الأحمر بعد الإفراج عنها لظروف إنسانية.

وأعطت الأسيرة يوخفد ليشفيتز البالغة 85 عاما والتي افرجت عنها حماس شهر أكتوبر الماضي الوجه الجميل للمقاومة, حيث صدم المؤتمر الصحفي الذي عقدته الاحتلال الإسرائيلي، الذي عكف منذ إطلاق عملية طوفان الأقصى على إلصاق الجرائم البشعة في حماس.