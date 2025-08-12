العداءان مولى وبوعناني يتألقان في البطولة الوطنية المفتوحة لألعاب القوى

تألق العداءان سليمان مولى وأمين بوعناني في منافسات البطولة الوطنية المفتوحة لألعاب القوى، الجارية بملعب ساطو بالمركب الأولمبي 5 جويلية.

وأنهى مولى الذي يمثل فريق كوسيدار سباق 800 متر السباق بزمن قدره 1د 46ثا 47ج، متقدما على سيف الدين حفصي من فريق أولمبي بن عكنون بـ 1د و47ثا و75ج، فيما جاء عز الدين العقون من “كوسيدار” في المرتبة الثالثة ب1د و47ثا و90ج.

وفاز بوعناني من شباب بلوزداد بسباق 110 متر حواجز ، بتوقيت 13ثا و64ج، متفوقا على منصف خرفي من هلال مغنية، الذي سجل13ثا و76ج، وأيوب بن صابرة من مولودية الجزائربـ 14 ثا و81ج.