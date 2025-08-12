-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

العداءان مولى وبوعناني يتألقان في البطولة الوطنية المفتوحة لألعاب القوى

الشروق أونلاين
  • 46
  • 0
العداءان مولى وبوعناني يتألقان في البطولة الوطنية المفتوحة لألعاب القوى
أرشيف
العداء سليمان مولى

تألق العداءان سليمان مولى وأمين بوعناني في منافسات البطولة الوطنية المفتوحة لألعاب القوى، الجارية بملعب ساطو بالمركب الأولمبي 5 جويلية.

وأنهى مولى الذي يمثل فريق كوسيدار سباق 800 متر السباق بزمن قدره 1د 46ثا 47ج، متقدما على سيف الدين حفصي من فريق أولمبي بن عكنون بـ 1د و47ثا و75ج، فيما جاء عز الدين العقون من “كوسيدار” في المرتبة الثالثة ب1د و47ثا و90ج.

وفاز بوعناني من شباب بلوزداد بسباق 110 متر حواجز ، بتوقيت 13ثا و64ج، متفوقا على منصف خرفي من هلال مغنية، الذي سجل13ثا و76ج، وأيوب بن صابرة من مولودية الجزائربـ 14 ثا و81ج.

مقالات ذات صلة
“الخضر” ضيّعوا الفوز بسذاجة والتدارك واجب لحسم التأهل

“الخضر” ضيّعوا الفوز بسذاجة والتدارك واجب لحسم التأهل

“مغامرة” زروقي مع فريقه الجديد- القديم انطلقت

“مغامرة” زروقي مع فريقه الجديد- القديم انطلقت

المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة إناث يشرع في التحضير لمواجهة السنغال

المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة إناث يشرع في التحضير لمواجهة السنغال

لاعب محلي يقترب من أوروبا بعد نهاية “الشان”

لاعب محلي يقترب من أوروبا بعد نهاية “الشان”

أول خطوة رسمية لإدارة مولودية الجزائر من أجل ضم يوسف بلايلي

أول خطوة رسمية لإدارة مولودية الجزائر من أجل ضم يوسف بلايلي

الفريق الجزائري للدراجات يرتقي إلى المرتبة الثانية قاريا

الفريق الجزائري للدراجات يرتقي إلى المرتبة الثانية قاريا

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد