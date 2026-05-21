العداءة نور مريم قمان تحطم الرقم القياسي الوطني لسباق 2000 متر موانع

حطمت العداءة الجزائرية نور مريم قمان، الرقم الوطني السابق لسباق 2000 متر موانع، لفئة الكبريات.

وحققت العداءة الجزائرية نور مريم قمان، رقما قياسيا وطنيا جديدا بتوقيت قدره 6:38.04، خلال منافسات البطولة الفرنسية للأندية ” النخبة 2″، التي جرت بمدينة غرونبل.

وكان الرقم القياسي السابق، وقدره 6:49.00، بحوزة العداءة سميرة لعثامنة منذ 6 أوت 2006.

ويعد هذا الإنجاز أداء مميزا للعداءة قمان، حيث يصنف توقيتها الجديد 6:38.04 ضمن أفضل النتائج العالمية النسوية في هذه المسافة.

