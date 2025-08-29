العداء الجزائري جمال سجاتي يحتل المرتبة الرابعة في نهائي 800م

احتل العداء الجزائري جمال سجاتي المرتبة الرابعة في نهائي سباق 800 متر للرابطة الماسية-2025، سهرة الخميس بمدنية زيوريخ السويسرية.

وقطع سجاتي سباق 800م في 1د و42ثا و84ج، بعيدا عن أحسن نتيجة له هذا العام (1د و42ثا و20ج)، محتلا الصف الرابع، بينما توج الكيني إيمانويل وانيونيي (1د و42ثا و37ج) بالسباق، أمام البريطاني ماكس بورغين (1د و42ثا و42ج) والكندي آروب ماركو (1د و42ثا و57ج).بالمقابل، افتك مواطنه ياسر تريكي الميدالية البرونزية في نهائي القفز الثلاثي لنفس المنافسة بتحقيقه لوثبة قدرت بـ17 مترا و42 سنتمترا، محسنا نتيجته الشخصية لهذا الموسم التي كانت مقدرة بـ(17مترا و29 سنتمتر) قبل أقل من شهر عن مونديال 2025 بطوكيو اليابانية.وعادت الميدالية الذهبية للمسابقة،إلى الإيطالي آنديديازهيرنانديزبـ(17.56م) في الوقت الذي حاز الفضية البرتغالي بيدروبيتشاردو (17.47م).