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رياضة

العداء الجزائري عامري يحطم رقما قياسيا وطنيا لسباق 5 كلم على الطريق

عمر سلامي
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العداء الجزائري عامري يحطم رقما قياسيا وطنيا لسباق 5 كلم على الطريق
ح.م
العداء سعيد عامري

حطم العداء الجزائري سعيد عمري، رقما قياسيا وطنيا جديدا لسباق 5 كلم على الطريق، بتوقيت 13 د و40 ثانية. 

وحلّ العداء الجزائري في المركز الثامن من المنافسة التي تدخل ضمن فعاليات السباق الدولي على الطريق موناكو.

وتوّج العداء الفرنسي يان شيريب بالمركز الأول بتوقيت 13د و 22 ثا.

وحقق النورويجي ربيع عبد الله دهير المرتبة الثانية بتوقيت13د و24 ثا.

وحلّ الهولندي نيلس لاروس في المركز الثالث بتوقيت 13د و26 ثا.

للإشارة فإن العداء سعيد عمري يبلغ من العمر 21 سنة، ويختص في المسافات نصف الطويلة، بالإضافة إلى 5000م، كما يتسابق في مسافتي 1500 م و3000م.

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