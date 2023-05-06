العداء الجزائري مولى يتألق في الدوري الماسي

تألق العداء الجزائري، سليمان مولى، باحتلاله المركز الأول لسباق 800 متر، في الدوري الماسي بالدوحة.

واحتل مولى المركز الأول بتوقيت قدره دقيقة و46 ثانية و6 أجزاء من الثانية، وهو أفضل رقم له في هذا العام.

وحل الجزائري جمال سجاتي في المركز الثالث، محققا دقيقة و46 ثانية و97 جزءا من الثانية.

وعاد المركز الثاني للكيني كينيامال كيساي، بتوقيت قدره دقيقة و46 ثانية و61 جزءا من الثانية.

وعبّر سليمان مولى عن سعادته الكبيرة بعد احتلاله المركز الأول، وأضاف أنه سيبذل كل مجهوداته هذا الموسم، من أجل تحقيق ميدالية ذهبية في بطولة العالم.