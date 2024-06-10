-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

العداء الشهير بولت يتعرض لإصابة خطيرة في مباراة خيرية

عمر سلامي
  • 314
  • 0
العداء الشهير بولت يتعرض لإصابة خطيرة في مباراة خيرية
أرشيف
العداء أوسين بولت

تعرض العداء الشهير أوسين بولت لإصابة خطيرة أثناء مشاركته الأحد، في مباراة خيرية ودية على ملعب “ستامفورد بريدج”.

ويعرف عن حامل الرقم القياسي العالمي في السباق 100م بزمن 9.58 ثوان، حبه لكرة القدم وتشجيعه فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وشارك بولت في اللقاء كقائد فريق نجوم العالم ضد فريق نجوم إنجلترا، وساهم بالفعل في صناعة هدف للأسطورة الإيطالية أليساندرو ديل بييرو، وانتهى اللقاء بفوز نجوم إنجلترا 6-3.

وتعرض بولت لإصابة قوية على إثر محاولة تدخل على نجم إنجلترا وتوتنهام السابق جيرمين ديفو الذي حاول قطع الكرة منه ولكن ديفو راوغه ليساهم في هدف لفريقه، ولكن تسبب في إصابة الجامايكي.

وأعلن بولت بحسب “فوكس” أن الإصابة كانت قوية، وتسببت في قطع بالرباط الصليبي وسيحتاج لجراحة بعد خروجه محمولا على نقالة من ملعب المباراة.

مقالات ذات صلة
برنامج التحضيرات الأخيرة لمباراة أوغندا

برنامج التحضيرات الأخيرة لمباراة أوغندا

نادٍ فرنسي يضغط على ديلور لِإمضاء العقد

نادٍ فرنسي يضغط على ديلور لِإمضاء العقد

صدارة فوج الجزائر صارت بِأربعة رؤوس

صدارة فوج الجزائر صارت بِأربعة رؤوس

“الخضر” في أسوأ سيناريو والحل في انتفاضة أمام أوغندا

“الخضر” في أسوأ سيناريو والحل في انتفاضة أمام أوغندا

بالفيديو.. براهيمي يتحدث عن إصابته وحظوظ “الخضر” في مواجهة أوغندا

بالفيديو.. براهيمي يتحدث عن إصابته وحظوظ “الخضر” في مواجهة أوغندا

بالصور.. حصة تدريبية صباحية لـ”الخضر” قبل التنقل إلى أوغندا

بالصور.. حصة تدريبية صباحية لـ”الخضر” قبل التنقل إلى أوغندا

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد