العداء الشهير بولت يتعرض لإصابة خطيرة في مباراة خيرية

تعرض العداء الشهير أوسين بولت لإصابة خطيرة أثناء مشاركته الأحد، في مباراة خيرية ودية على ملعب “ستامفورد بريدج”.

ويعرف عن حامل الرقم القياسي العالمي في السباق 100م بزمن 9.58 ثوان، حبه لكرة القدم وتشجيعه فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وشارك بولت في اللقاء كقائد فريق نجوم العالم ضد فريق نجوم إنجلترا، وساهم بالفعل في صناعة هدف للأسطورة الإيطالية أليساندرو ديل بييرو، وانتهى اللقاء بفوز نجوم إنجلترا 6-3.

وتعرض بولت لإصابة قوية على إثر محاولة تدخل على نجم إنجلترا وتوتنهام السابق جيرمين ديفو الذي حاول قطع الكرة منه ولكن ديفو راوغه ليساهم في هدف لفريقه، ولكن تسبب في إصابة الجامايكي.

وأعلن بولت بحسب “فوكس” أن الإصابة كانت قوية، وتسببت في قطع بالرباط الصليبي وسيحتاج لجراحة بعد خروجه محمولا على نقالة من ملعب المباراة.

Raptured Achilles but done know we a warrior 💪🏿 pic.twitter.com/vKYtHqOFTj

— Usain St. Leo Bolt (@usainbolt) June 9, 2024