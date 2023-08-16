-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
الرئيس تبون يستقبل وزير الخارجية التونسية
رياضة
تحسبا للبطولة العالمية لألعاب القوى 2023:

العداء العربي بورعدة يستكمل تحضيراته بألمانيا

الشروق أونلاين
  • 102
  • 0
العداء العربي بورعدة يستكمل تحضيراته بألمانيا

اختار العداء الجزائري المختص في العشاري، العربي بورعدة، استكمال تحضيراته في ألمانيا، تحسبا لبطولة العالم لألعاب القوى-2023، المقررة من 19 إلى 27 أوت 2023 بالعاصمة المجرية، بودابست. وفضل حامل اللقب الإفريقي في اختصاص العشاري الذي يشرف على تدريبه محمد حسين، إجراء تحضيراته بمركز التدريب بمانهايم، الواقع جنوب غرب ألمانيا، على ضفاف نهر الران.

وكان بورعدة (34 سنة) قد تأهل لمونديال المجر بعد تتويجه بلقب بطل إفريقيا الذي حصل عليه بسان بيار (موريس) بمجموع 7.776 نقطة متقدما على عدائين من جنوب إفريقيا وهما: فريدريس بريتوريوس (7.504 ن) وجاس بيريز (7.396ن ).

هذا اللقب القاري، هو الخامس لبورعدة بعد المحصل عليهم في أديس أبابا (2008/ 7.574)، ونيروبي (2010/ 8.148) ومراكش (2014/ 8.311) ونيجيريا (2018/ 8.099).

وحصل بطل العشاري الجزائري الأكثر تتويجا في هذا الاختصاص، على ميدالية ذهبية في الألعاب العربية الأخيرة التي جرت بداية شهر جويلية الماضي بالجزائر، بمجموع 7.362 نقطة.

مقالات ذات صلة
بالصور.. محرز يعود إلى أجواء التدريبات تحضيرا للمباراة المقبلة

بالصور.. محرز يعود إلى أجواء التدريبات تحضيرا للمباراة المقبلة

الهلال السعودي يحدد موعد تقديم نيمار

الهلال السعودي يحدد موعد تقديم نيمار

ريال مدريد يتعاقد مع حارس تشيلسي لخلافة كورتوا

ريال مدريد يتعاقد مع حارس تشيلسي لخلافة كورتوا

تقارير جديدة على طاولة بلماضي حول وضعية اللاعبين

تقارير جديدة على طاولة بلماضي حول وضعية اللاعبين

بن شيخة يبحث عن خليفة محيوص.. ويصرّ على مهاجم إفريقي

بن شيخة يبحث عن خليفة محيوص.. ويصرّ على مهاجم إفريقي

حميسي مدربا جديدا لمولودية البيض

حميسي مدربا جديدا لمولودية البيض

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد