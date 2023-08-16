العداء العربي بورعدة يستكمل تحضيراته بألمانيا

تحسبا للبطولة العالمية لألعاب القوى 2023:

اختار العداء الجزائري المختص في العشاري، العربي بورعدة، استكمال تحضيراته في ألمانيا، تحسبا لبطولة العالم لألعاب القوى-2023، المقررة من 19 إلى 27 أوت 2023 بالعاصمة المجرية، بودابست. وفضل حامل اللقب الإفريقي في اختصاص العشاري الذي يشرف على تدريبه محمد حسين، إجراء تحضيراته بمركز التدريب بمانهايم، الواقع جنوب غرب ألمانيا، على ضفاف نهر الران.

وكان بورعدة (34 سنة) قد تأهل لمونديال المجر بعد تتويجه بلقب بطل إفريقيا الذي حصل عليه بسان بيار (موريس) بمجموع 7.776 نقطة متقدما على عدائين من جنوب إفريقيا وهما: فريدريس بريتوريوس (7.504 ن) وجاس بيريز (7.396ن ).

هذا اللقب القاري، هو الخامس لبورعدة بعد المحصل عليهم في أديس أبابا (2008/ 7.574)، ونيروبي (2010/ 8.148) ومراكش (2014/ 8.311) ونيجيريا (2018/ 8.099).

وحصل بطل العشاري الجزائري الأكثر تتويجا في هذا الاختصاص، على ميدالية ذهبية في الألعاب العربية الأخيرة التي جرت بداية شهر جويلية الماضي بالجزائر، بمجموع 7.362 نقطة.