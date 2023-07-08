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رياضة

العداء جمال سجاتي: سنعمل بجد للحصول عيى ميدالية في أولمبياد باريس

الشروق الرياضي
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العداء جمال سجاتي: سنعمل بجد للحصول عيى ميدالية في أولمبياد باريس

أكد العداء الجزائري جمال سجاتي البالغ من العمر 24 عاما بوهران التي تحتضن منافسات ألعاب القوى للألعاب الرياضية العربية أنه يستهدف بلوغ منصة التتويج في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة (باريس 2024) التي تأهل لها مؤخرا بستوكهولم (السويد).

وفي تصريح له على الصفحة الرسمية للجنة الأولمبية الجزائرية وقبيل دخول غمار المنافسة في الألعاب الرياضية العربية أشار سجاتي إلى أنه “مصمم على بذل كل ما في وسعه للفوز بالميداليات مع زملائه الذين سيمثلون الجزائر في هذا الموعد الرياضي العالمي”.

وتأهل هذا العداء إلى الألعاب الأولمبية يوم 2 جويلة الجاري بعد أن حقق الحد الأدنى بفوزه بسباق 800 متر بتوقيت قدره 1 دقيقة و44 ثانية و59 جزء من المائة مع العلم أنه ستكون أول مشاركة له في الأولمبياد.

وقال أيضا إنه “مرتاح لظروف تحضيراته وكذا تلك التي تقام فيها منافسات ألعاب القوى للألعاب الرياضية العربية حيث يعتزم إثراء الحصاد الجزائري بميدالية ذهبية جديدة وذلك خلال مشاركته مساء الجمعة بملعب ميلود هدفي لوهران في سباق 4X 400 متر.

للتذكير، فإن جمال سجاتي مؤهل أيضا لبطولة العالم التي ستقام الشهر المقبل في بودابست (المجر).

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