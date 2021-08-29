العداء عثماني يلامس الذهب ويتوّج بالفضية

توّج العداء الجزائري اسكندر جميل عثماني بالميدالية الفضية في سباق 100 متر، لفئة ت 13، ضمن منافسات الألعاب البارالمبية الجارية في طوكيو.

وكان العداء عثماني قاب قوسين أو أدنى من التتويج بالميدالية الذهبية، بعدما أنهى السباق بتوقيت 10 ثا و54 جزء من الثانية، متخلفا عن صاحب الميدالية الذهبية، الإيرلندي جونسون سميت بجزء واحد من الثانية، حيث حقق الإيرلندي 10 ثا و53 جزء من الثانية.

وتمكن في اسكندر عثماني بدخوله في المركز الثاني، من إحراز ثاني فضية للجزائر، بعد فضية نسيمة صايفي في رمي القرص.

وارتفعت حصيلة المشاركة الجزائرية، في الألعاب البارالمبية، في اليوم الخامس من المنافسة إلى سبع ميداليات، ذهبية وفضيتان وأربع ميداليات برونزية.