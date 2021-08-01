العداء لحولو يقصى .. وسباح أمريكي يحقق ما عجزت عنه بعثات دول

أقصي العداء الجزائري عبد المالك لحولو، في نصف نهائي 400 متر حواجز.

وحلّ لحولو في المركز الخامس بتوقيت قدره 49.14 ثانية، وهو المركز الذي لا يؤهله لبلوغ الدور النهائي.

وكان لحولو قد أكد في تصريحات له أمس، أنه يتمنى بلوغ سباق النهائي، غير أنه لم يتمكن من تحقيق ذلك، ليضاف لحولو بدوره إلى القائمة الطويلة للمشاركين الجزائريين المقصيين.

وكان المصارع عبد الكريم قرفات قد انهزم صبيحة الأحد في المصارعة أمام الياباني فونينا كينشيرو بنتيجة 8-0، لتكون حصيلة اليوم التاسع سلبية على طول الخط.

ومن خيبة المشاركة الجزائرية، إلى التألق وذهبيات الأولمبياد، حيث اختتم السبّاح الأمريكي كايليب دريسل منافسات السباحة بذهبية خامسة ورقم عالمي، بعد أن حصد ذهبية السباق الأسرع 50 متر حرة محققًا رقمًا أولمبيًا جديدًا، قبل أن يحطم الرقم العالمي مع بلاده في السباق الختامي لمنافسات السباحة في التتابع 4 مرات متنوعة، وأضاف السبّاح المتألق هاتين الميداليتين إلى ذهبيات 100 متر حرة، 100 متر فراشة، والتتابع أربع مرات 100 متر حرة، فيما حلّ فريقه خامسًا في التتابع المختلط أربع مرات 100 متنوعة، رافعًا مجمل ميدالياته الأولمبية إلى 7 ذهبيات، وفي سباق 50 متر حرة، سجل دريسل 21.07 ثانية.

ويعد دريسل، حامل 13 ذهبية في بطولة العالم، أمل السباحة الأمريكية بعد اعتزال الأسطورة مايكل فيلبس صاحب 23 ذهبية قياسية بين 2004 و 2016 .