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مجلس الأمن يعتمد قرارا لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة
الجزائر
العدالة الفرنسية
باقي بوخالفة
2023/12/22
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