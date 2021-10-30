العدالة والتعليم العالي على طاولة مجلس الوزراء هذا الأحد

يترأس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الأحد، اجتماعا لمجلس الوزراء، سيخصص لدراسة والمصادقة على مشاريع قوانين، تتعلق بقطاعَي العدالة والتعليم العالي.

وأفاد بيان لرئاسة الجمهورية “يترأس السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، الأحد، 31 أكتوبر 2021، اجتماعا لمجلس الوزراء”.

وأوضح البيان أن الاجتماع سيخصّص للدراسة والمصادقة على مشاريع قوانين، “تتعلق بقطاعَيْ العدالة والتعليم العالي والبحث العلمي، كما يتناول مسائل ذات الصلة، بالاهتمامات اليومية للمواطن”.