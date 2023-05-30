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العدالة والتنمية المغربي يتلقى دعوة للاحتفال باحتلال فلسطين

الشروق أونلاين
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العدالة والتنمية المغربي يتلقى دعوة للاحتفال باحتلال فلسطين
أرشيف
العثماني يوقع اتفاق التطبيع

تلقى حزب العدالة والتنمية المغربي دعوة من الممثل الدبلوماسي للاحتلال الإسرائيلي في الرباط، للمشاركة في الاحتفال بما أسماه ذكرى تأسيس إسرائيل.

وعلّق الحزب على هذه الدعوة في بيان أصدره يوم الثلاثاء، بالقول إنه “يستهجن ويرفض” ما وصفه بـ”وقاحة ممثل الكيان الصهيوني”، في إشارة إلى رئيس مكتب الاتصال التابع للاحتلال في المغرب شاي كوهين.

وتابع الحزب في بيانه، إن “ذكرى قيام هذا الكيان المحتل، لا تمثل إلا ذكرى النكبة، والاحتلال الصهيوني لأرض فلسطين”.

وفي ديسمبر 2020، وقّع رئيس الحكومة المغربية السابق سعد الدين العثماني، وهو ينتمي لحزب العدالة والتنمية، على اتفاق التطبيع بين النظام المغربي وسلطات الاحتلال.

بالمقابل، كانت الجزائر بحر الأسبوع الماضي، أول دولة في العالم تحيي ذكرى النكبة الفلسطينية، التي تصادف قيام دولة الاحتلال على أراضي الفلسطينيين، بشكل رسمي.

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