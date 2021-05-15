العدالة والتنمية تخوض التشريعيات في 51 مقاطعة انتخابية

أكد على كسب ثقة المواطن.. جاب الله:

ستخوض جبهة العدالة والتنمية غمار تشريعيات 12 جوان المقبل على مستوى 51 مقاطعة انتخابية منها اثنتان في الخارج، حسب ما أفاد به السبت بالعاصمة، رئيس الحركة، عبد الله جاب الله، وخلال لقاء وطني جمعه بمترشحي الجبهة، قال جاب الله بأن حزبه “سيشارك في التشريعيات القادمة على مستوى 51 مقاطعة انتخابية منها مقاطعتان بالخارج”.

وبالمناسبة، قدم جاب الله جملة من التوجيهات لمرشحي الجبهة تمحورت حول ضرورة “كسب ثقة المواطن” والعمل على التمثيل “الحقيقي للشعب والسعي لرفع انشغالاته والتعرف على مشاكله والعمل من أجل تحقيق طموحاته المشروعة قدر المستطاع”. كما حث مترشحي الجبهة على “تأدية مهام النيابية وفقا للمبادئ الأساسية للحزب”، خاصة ما تعلق بالعمل على “مراقبة عمل السلطة ومناقشة المشاريع المقترحة وانتهاج مبدأ الشورى عند اتخاذ القرار المتعلق بالتصويت من عدمه على مشاريع القوانين”.

وذكر جاب الله بأن تشكيلته السياسية تسعى إلى “إحداث التغيير بالفعل السياسي الرسمي والعلني” وتعمل من أجل “الوصول إلى السلطة عن طريق الانتخابات وكسب ثقة المواطن” بهدف “تجسيد مبادئ الحزب” الرامية إلى “حماية مقومات شخصية الأمة وإحداث إصلاح سياسي شامل”.

وعن التشكيلة البشرية لمترشحي حركة جبهة العدالة والتنمية، أفاد ذات المتحدث بأن 65 بالمائة يشكلون شريحة الشباب وأن أزيد من 80 بالمائة منهم ذوي مستوى جامعي.

وفي الشأن الدولي، أكد جاب الله على ضرورة “نصرة الشعب الفلسطيني الشقيق”، واصفا هذه النصرة بـ”الواجب المقدس”، وذلك انطلاقا من كون القضية الفلسطينية تعد “قضية إسلامية وعربية بالدرجة الأولى.

س.ع