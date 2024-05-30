العدس البرتقالي يحارب الجذور الحرة والإجهاد التأكسدي

يمتاز العدس البرتقالي بقيمته الغذائية المرتفعة، حيث يعد من أفضل مصادر البروتين النباتي والألياف الغذائية.

على الرغم من أن العدس طعام الفقراء كما يطلقون عليه إلا أنه من أفضل البقوليات التي تمد الجسم بالطاقة و الحيوية وتحميه من الأمراض.

من أين أتى العدس البرتقالي؟

يعود إلى عصور ماقبل التاريخ ويشير بعض المتخصصين إلى أنه كان الغذاء الرئيسي لبنات الأهرامات في مصر، تم إدخال هذه البقوليات إلى أوروبا عن طريق الرومان، وهي بذرة تستهلك على نطاق واسع في المطبخ الهندي والآسيوي والأفريقي. وفقا لموقع hari.com.

العدس البرتقالي كنز ثمين من أهم فوائده:

تعزيز صحة القلب

يعد مصدرا مثاليا للبروتين والمغنزيوم لذلك فهو فعال في تقوية القلب والأوعية الدموية ويساهم في الحفاظ على آستقرار ضغط الدم.

التحكم في مستوى السكري في الدم

حيث يحتوي على نسبة عالية من الألياف الغذائية التي تعمل على التحكم في مستويات السكري في الدم .

الوقاية من السرطان

يعتبر من المصادر الغنية بالأستروجين النباتي ومضادات الأكسدة التي تساعد على الوقاية من بعض أنواع السرطان.

تحسين عملية الهضم

يساعد على التخلص من مشاكل الجهاز الهضمي لآحتوائه على الألياف الغذائية المهمة وتسهيل حركة الأمعاء والتقليل من الإصابة بالإمساك.

تقوية العظام

نظرا لآحتوائه على كمية مهمة من الكالسيوم والمغنزيوم فهو طعام مثالي لبناء وتقوية العظام، حسب موقع atyabtabkha.com.

فوائد العدس البرتقالي للبشرة:

-يستخدم في تنظيف مسام البشرة والحفاظ على نقائها ومنحها نضارة ،حيث يحتوي على العديد من الفيتامينات والمغنزيوم ومضادات الأكسدة.

-يستعمل كماسك لتقشير البشرة كما يحافظ عليها من من أشعة الشمس الضارة.

-يساعد في حل مشاكل البشرة الشائعة مثل البثور وحب الشباب.

-يقوم بترطيبها و معالجة علامات الشيخوخة المبكرة من خلال شدها والقضاء على الخيوط التي تظهر على جانب الفم والعينين.

فوائده للمرأة الحامل:

ـ يساعد الحامل على تجنب عسر الهضم والحموضة.

ـ يحميها من الأنيميا حيث يقلل حجم كثافة البلازما في الدم.

ـ يحتوي على نسبة من البوتاسيوم التي تعمل على خفض ضغط الدم المرتفع.

ـ يساعد على تخفيف الصداع والاجهاد المستمر.

ـ يساعد على تطور نمو الجنين وتجنب التشوهات.

فوائد تناوله للرحم:

ـ يقوم بتحسين معدل الخصوبة.

ـ يقوم برفع نسبة حدوث الحمل.

ـ يخفف آلام الدورة الشهرية.

ـ يعمل على تنشيط الدورة الشهرية بشكل خاص في منطقة الرحم.

فوائد العدس البرتقالي للدايت:

نظرا لآحتوائه على الألياف فإن ذلك يحفز الجسم على حرق الدهون وزيادة معدلات خسارة الوزن لذا يعتمد عليه أخصائيو التغذية لتطبيق ريجيم صحي.

كونه يحتوي على دهون بسيطة فهذا يعتبر محفزا للحرق مع عدم تناول أطعمة تحتوي على الدهون معه، وفقا لموقع elwifak.com.

بالإضافة إلى كونه غنيا بالفيتامينات BوB6وB9 المعروف بآسم الفولات حيث يعتبر ضروريا لتصنيع خلايا الدم الحمراء والحمض النووي لآستقلاب الطاقة.كما يعد مصدرا للحديد عند تناوله مطبوخا حيث أن تناول كوب واحد منه يوفر 37%من الاستهلاك اليومي الموصى به من هذا المعدن للنساء،

وفقا لموقع emarates news.

كما يوفر العدس البرتقالي مضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة والإجهاد التأكسدي وبالتالي الحفاظ على الخلايا ومكافحة شيخوخة الجسم وخاصة الجلد والبقاء بصحة جيدة.

كن حذرا عند تناول العدس البرتقالي

يمكن أن يسبب تناول هذا النوع من العدس الذي يمنحه قوة جذابة،الإنتفاخ المؤقت ولتجنب هذه المضايقات من الأفضل شطفه قبل طهيه أو بعد عملية الطهي، وفقا لموقع lentiless-corail.