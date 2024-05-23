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العالم

“العدل الدولية”.. حكم مرتقب بشأن العدوان على غزة الجمعة

الشروق أونلاين
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“العدل الدولية”.. حكم مرتقب بشأن العدوان على غزة الجمعة

كشفت محكمة العدل الدولية، الخميس، أنها ستصدر حكمها بشأن طلب جنوب إفريقيا إصدار أمر بوقف العدوان الصهيوني على رفح في قطاع غزة، غدا الجمعة.

جاء ذلك في بيان للمحكمة على موقعها الرسمي، ونشرته على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت المحكمة في بيان إن “جلسة عامة ستعقد في الساعة الثالثة بعد الظهر في قصر السلام في لاهاي”.

واتهمت جنوب إفريقيا الكيان الصهيوني أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي بتصعيد “الإبادة” التي ترتكبها في غزة، داعية المحكمة إلى إصدار أمر بوقف الهجوم الصهيوني على مدينة رفح بأقصى جنوب القطاع الفلسطيني.

وأمرت محكمة العدل الدولية  في جانفي الكيان الصهيوني ببذل كل ما بوسعه لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتمكين وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة. لكنها لم تصل إلى حد الأمر بوقف إطلاق النار.

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