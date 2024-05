“العدل الدولية”.. حكم مرتقب بشأن العدوان على غزة الجمعة

كشفت محكمة العدل الدولية، الخميس، أنها ستصدر حكمها بشأن طلب جنوب إفريقيا إصدار أمر بوقف العدوان الصهيوني على رفح في قطاع غزة، غدا الجمعة.

جاء ذلك في بيان للمحكمة على موقعها الرسمي، ونشرته على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

PRESS RELEASE: tomorrow at 3 p.m. (The Hague), the #ICJ will deliver its Order on the request for the modification & the indication of provisional measures submitted by South Africa on 10 May 2024 in the case #SouthAfrica v. #Israel. Watch live on @UNWebTV https://t.co/qUl9vfKR8D pic.twitter.com/o9yMuEYCBv

