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العالم

العدوان الصهيوني على غزة: 198 شهيدا و575 جريحا في يوم واحد

الشروق أونلاين
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العدوان الصهيوني على غزة: 198 شهيدا و575 جريحا في يوم واحد
ح.م
عدوان الاحتلال على غزة

استشهد 198 فلسطينيا وأصيب 575 آخرون بجروح، منذ فجر الثلاثاء، جراء عدوان الاحتلال الصهيوني المتواصل على قطاع غزة، لليوم الحادي عشر على التوالي.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مستشفيات القطاع، أن الاحتلال ارتكب 394 مجزرة بحق العائلات، منذ بدء عدوانه على غزة في 7 أكتوبر الجاري. وقد راح ضحيتها 2136 شهيدا، معظمهم من النساء والأطفال.

وبلغ عدد الشهداء من الطواقم الصحية منذ بدء العدوان 37 شهيدا، ما بين أطباء وممرضين ومسعفين. كما ارتفع عدد الأطفال الشهداء إلى 940 طفلا ومن النساء إلى 1032 شهيدة.

وفي الضفة الغربية، بلغ عدد الشهداء 61 شهيدا، بينهم الطفل كرم أيمن دويكات (17 عاما). الذي استشهد أول أمس، متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال خلال مواجهات في بلدة بيتا جنوب نابلس.

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