العدوان الصهيوني يخلف أزيد من 16 ألف شهيد

قالت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، إن الوضع الصحي في قطاع غزة كارثي، حيث سجلت آخر إحصائيات لعدوان جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية استشهاد 16060 مواطنا.

حسب ما نقلته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية “وفا”، وزيرة الصحة الفلسطينية قالت فيمؤتمر صحفي عقدته في رام الله اليوم الثلاثاء، 5 ديسمبر، أن نحو 15.800 مواطن استشهدوا في قطاع غزة، فيما استشهد في محافظات الضفة 260 مواطنا.

كما أوضحت أن نحو 40 ألف مواطن جرحوا خلال العدوان، أكثر من 70% منهم من النساء والأطفال (أكثر من 6 آلاف طفل، ونحو 4 آلاف امرأة)، فيما 20 مستشفى ما تزال خارج الخدمة، رغم من أن بعضها استأنف عملياته جزئيًا بعد وصول الوقود، أي ان جميع المرضى بما فيهم مرضى غسيل الكلى والسيدات الحوامل والأطفال في شامل غزة لايوجد لديهم اي مكان لتلقي العلاج.

وأكدت أن نسبة الإشغال في مستشفيات جنوب قطاع غزة بلغت حتى الآن أكثر من 210% الى جانب النقص الحاد في الكوادر البشرية والأدوية والمستلزمات الطبية والوقود.

وأكدت أن نقطة الدفاع المدني الوحيدة التي كانت تعمل في قطاع غزة قصفت بالأمس، وأخرجت عن الخدمة، ما يعني عدم إمكانية إجلاء الشهداء والجرحى من تحت الركام وهذه كارثة محققة، تقول وزيرة الصحة الفلسطينية.