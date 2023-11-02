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العدوان الصّهيوني يخلّف أزيد من 9000 شهيد وأكثر من 24 ألف جريح

الشروق أونلاين
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العدوان الصّهيوني يخلّف أزيد من 9000 شهيد وأكثر من 24 ألف جريح
ح. م
خلّف العدوان الصهيوني على قطاع غزة والضفة الغربية، والذي انطلق منذ السابع من أكتوبر، حصيلة 9159 شهيدا، وأكثر من 24 ألف جريح.

خلّف العدوان الصّهيوني على قطاع غزّة والضفة الغربية، والذي انطلق منذ السّابع من أكتوبر، حصيلة 9159 شهيدا، وأكثر من 24 ألف جريح.

فحسب آخر تقرير يومي لوزارة الصحة الفلسطينية، فالعدوان خلف 9025 شهيدا في قطاع غزة، وإصابة أكثر من 24 ألفا.

أما في الضفة الغربية فبلغ عدد الشهداء 134 شهيدا، وعدد الجرحى إلى أكثر 2100، وهذا منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي.

وزارة الصحة الفلسطينية وعبر تقريرها أفادت أيضا أنه خلال اليومين الماضيين قتل الاحتلال 280 مواطنا، وأن أكثر من 73% من الشهداء هم من الأطفال والنساء والمسنّين.

كما أفادت أيضا الوزارة في تقريرها المفصل، أن 16 مستشفى من أصل 35 توقفت عن العمل جراء القصف الإسرائيلي ونفاد الوقود، موضحة أن الأطباء ما زالوا مجبرين على إجراء العمليات الجراحية دون تخدير، بمن في ذلك أولئك الذين أصيبوا نتيجة القصف والنساء اللواتي يلدن بعمليات قيصرية.

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