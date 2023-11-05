العدوان على غزة بقنبلة نووية.. الخارجية السعودية تعلّق

أدانت الخارجية السعودية يوم الأحد في بيان، تصريحات وزير في حكومة الاحتلال الصهيوني حول إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة. وقالت إنها تعكس “تغلغل التطرف والوحشية في الحكومة الإسرائيلية”.

ودعا البيان السعودي، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية في المملكة، إلى “إقالة الوزير من الحكومة فورا. وعدم الاكتفاء بتجميد عضويته”.

واعتبرت الرياض أن عدم إقالة الوزير “تعكس قمة الاستهتار بجميع المعايير والقيم الإنسانية والأخلاقية والدينية والقانونية لدى الحكومة الإسرائيلية”.

وقال ما يسمى وزير التراث في حكومة الاحتلال الإسرائيلي عميحاي إلياهو، في مقابلة إذاعية، إن خيار العدوان النووي “هو أحد السبل” في الحرب ضد الفلسطينيين.

وعقب هذا التصريح، علّق رئيس الحكومة الصهيونية بنيامين نتانياهو مشاركة إلياهو في اجتماعات مجلس الوزراء.