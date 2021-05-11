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الجزائر
في الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية

العدوان على غزة: هذا ما قاله بوقدوم عن موقف الجزائر

الشروق أونلاين
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العدوان على غزة: هذا ما قاله بوقدوم عن موقف الجزائر

أكد وزير الخارجية، صبري بوقدوم، أن القصف الوحشي الوهمجي ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر، إلى جانب الجرائم العنصرية والمتطرفة ومواصلة حملات التهويد وطمس الهوية العربية لبيت المقدس، ليست حديثة العهدة أو وليدة اللحظة.

وقال بوقدوم في مدخلة له خلال الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري لبحث التحرك العربي في مواجهة جرائم الاحتلال في فلسطين، أن حملات التهويد وطمس الهوية العربية لبيت المقدس تمثل جوهر سياسة الاحتلال المقيتة التي يتم تنفيذها على مرأى ومسمع الجميع في ظل غياب صارخ للمساءلة الدولية.

وأوضح بوقدوم انه يتوجب علينا تكثيف الجهود على وجه السرعة لحمل المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن للاضطلاع بمسؤولياته التاريخية والقانونية والأخلاقية في حماية الشعب الفلسطيني وضمان احترام قواعد القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني وقانون الإنسان وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، فالسكوت عن هذه الجرائم لن يسبهم إلا في مزيد من تأزيم الأوضاع في منطقة مثقلة بالنزاعات والصراعات.

وشدد علاوة على ذلك ،فان حساسية المرحلة تستوجب علينا نبذ الفرقة والعمل على بعث روح التضامن العربي والإسلامي وتجاوز كل الخلافات والصراعات الهامشية من اجل ضمان الانسجام والتوافق الضروريين لنصرة القضايا المركزية لعالمينا العربي والإسلامي وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

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التعليقات
1
  • دابق

    قال عمر الفاروق رضي الله عنه نحن أمة أعزنا الله بالجهاد فإن ابتغين العزة بغيره أذلنا الله. قال الزبير بن العوام رضي الله عنه نحن أمة لا نمت إلا قتلى فمالي لا أرى الفرش قد كثرة عليه الموتى. إلى متى الشدب و التنديد يأمة الغثاء. الله المستعان و لا حول ولا قوة الا بالله و السلام

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