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العدوان على غزة والضفة يخلف 1842 شهيدا و7138 مصابا

الشروق أونلاين
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العدوان على غزة والضفة يخلف 1842 شهيدا و7138 مصابا
ح. م
بلغت اليوم حصيلة العدوان الصهيوني على قطاع غزة والضفة 1842 شهيدا و7138 مصابا.

لا يزال العديد من الأبرياء الفلسطينيين يسقطون ضحايا للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية، فبلغت الحصيلة التي أعلنت عنها وزارة الصحة الفلسطينية مساء اليوم الجمعة، 13 أكتوبر، إلى 1843 شهيدا و7138 مصابا.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية أن حصيلة الشهداء في قطاع غزة ارتفعت إلى 1799 شهيدا، و6388 مصابا، بينما الضفة الغربية فبلغت 44 شهيدا، وأكثر من 700 مصابا، ولم يصل منهم إلى المستشفيات سوى 250.

وقد سبق للمتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، طارق ياساريفيتش، وأن حذر من انهيار النظام الصحي في قطاع غزة، وهذا بسبب الضغط ونقص التموين بالدواء والوقود والكهرباء الذي خلفه الحصار الكلي على القطاع.

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