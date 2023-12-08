العدوان على غزة يخلّف 17490 شهيدا بينهم 7870 طفلا و6121 امرأة

خلّف العدوان على غزة 17490 شهيدا بينهم 7870 طفلا و6121 امرأة، هذا حسب آخر حصيلة أعلن عنها مكتب الإعلام الحكومي بغزة اليوم الجمعة 8 ديسمبر.

خلّف العدوان على غزة 17490 شهيدا بينهم 7870 طفلا و6121 امرأة، هذا حسب آخر حصيلة أعلن عنها مكتب الإعلام الحكومي بغزة اليوم الجمعة 8 ديسمبر.

وحسب ما نقلته “الجزيرة نت” فأكد المكتب أن الحرب الإسرائيلية على المستشفيات مستمرة، وطالب المنظمات الدولية المعنية بالقيام بواجبها في حماية المنشآت الطبية في غزة.