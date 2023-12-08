-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
العالم

العدوان على غزة يخلّف 17490 شهيدا بينهم 7870 طفلا و6121 امرأة

الشروق أونلاين
  • 44
  • 0
العدوان على غزة يخلّف 17490 شهيدا بينهم 7870 طفلا و6121 امرأة
ح. م
خلّف العدوان على غزة 17490 شهيدا بينهم 7870 طفلا و6121 امرأة، هذا حسب آخر حصيلة أعلن عنها مكتب الإعلام الحكومي بغزة اليوم الجمعة 8 ديسمبر.

خلّف العدوان على غزة 17490 شهيدا بينهم 7870 طفلا و6121 امرأة، هذا حسب آخر حصيلة أعلن عنها مكتب الإعلام الحكومي بغزة اليوم الجمعة 8 ديسمبر.

وحسب ما نقلته “الجزيرة نت” فأكد المكتب أن الحرب الإسرائيلية على المستشفيات مستمرة، وطالب المنظمات الدولية المعنية بالقيام بواجبها في حماية المنشآت الطبية في غزة.

كما وجه كذلك المكتب نداء لفتح معبر رفح، الذي يُعتبر شريان الحياة بالنسبة لسكان غزة، بشكل كامل وعلى مدار الساعة، لإدخال المساعدات المنقذة للحياة. المكتب ناشد أيضا الدول العربية والإسلامية العمل على نقل آلاف الجرحى إلى مستشفياتهم.

مقالات ذات صلة
ما هي “المادة 99” التي استخدمها غوتيريش وأشعلت غضب الكيان الصهيوني؟

ما هي “المادة 99” التي استخدمها غوتيريش وأشعلت غضب الكيان الصهيوني؟

تم قنصُها أمام بيتها.. استشهاد صاحبة مقولة “أنا أقدم من إسرائيل”

تم قنصُها أمام بيتها.. استشهاد صاحبة مقولة “أنا أقدم من إسرائيل”

حقق معه 180 ساعة.. هذا ما قاله ضابط إسرائيلي عن السنوار

حقق معه 180 ساعة.. هذا ما قاله ضابط إسرائيلي عن السنوار

كتائب “القسام” تحبط محاولة تحرير جندي من الأسر

كتائب “القسام” تحبط محاولة تحرير جندي من الأسر

القسام تعلن عن مقتل وإصابة أسرى جراء قصف قوات الإحتلال

القسام تعلن عن مقتل وإصابة أسرى جراء قصف قوات الإحتلال

بعد مالي.. بوركينا فاسو تستغني عن الفرنسية

بعد مالي.. بوركينا فاسو تستغني عن الفرنسية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد