العدوان على غزة يَشُلُّ النشاط السياحي

تراجع كبير للرحلات نحو أوروبا والدول الإسلامية

تسبب العدوان على غزة الذي دخل أسبوعه الثالث، في شل النشاط السياحي داخليا خارجيا، هذا ما أكده رئيس النقابة الوطنية للوكالات السياحية، نذير بلحاج، في تصريح لـ”الشروق”، السبت، قائلا إن الحجوزات نحو أوروبا والعديد من الدول الإسلامية شهدت تراجعا غير مسبوق، بسبب استمرار القصف الصهيوني وما خلفه من مجازر ومشاهد دموية، أدت إلى فقدان الكثير من الجزائريين الرغبة في السياحة والمتعة، كنوع من التضامن مع الشعب الفلسطيني الأعزل.

وقال بلحاج إن العديد من الدول الإسلامية، على غرار تركيا وماليزيا ومصر وتونس، التي كانت تستقطب حصة الأسد من الرحلات السياحية المنظمة، شهدت تراجعا كبيرا في الحجوزات، ونفس الأمر، للدول الأوروبية، على غرار فرنسا وإسبانيا وألمانيا.. وهذا، بحسبه، خوفا من وقوع أعمال عنف ومظاهرات وربما تفجيرات، وهو ما عطل النشاط السياحي في هذه البلدان.

وقال محدثنا إن تراجع النشاط السياحي طال أغلب البلدان عبر العالم، وهذا بسبب انشغال العالم بالعدوان على غزة وتداعياته السياسية والاقتصادية والأمنية.

وأضاف أن الوكالات السياحية في هذا الوقت من العام كانت تحضر لإطلاق برامج خاصة بنهاية السنة التي تشهد ذروة النشاط السياحي، تزامنا مع احتفالات “الريفيون”.

وأضاف أنه في حال استمرار العدوان وتطور الأوضاع، فإن شلل النشاط السياحي سيستمر إلى احتفالات نهاية السنة، وهذا ما يسبب بحسبه خسائر فادحة للفنادق والوكالات السياحية وحتى النشاط التجاري الذي يعتمد على السياح.

وبالنسبة للسياحة الداخلية وما تشهده من تنظيم رحلات منظمة نهاية الأسبوع، أو تلك التي تقترن بمهرجانات ثقافية وغنائية، أكد محدثنا أنها شهدت شللا تاما، بتجميد السلطات الوصية لجميع هذه النشاطات من جهة، وانشغال أغلب الجزائريين بما يحدث في فلسطين، وعدم توفر الرغبة في السياحة والاستمتاع وسط مشاهد الدمار والقتل والمجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني الأعزل، حيث باتت هذه المشاهد تتصدر شاشات التلفزيون وواجهات الصحف والمجلات الهواتف الذكية.

وأكد رئيس النقابة الوطنية للوكالات السياحية أنه حتى نشاط العمرة تأثر بالعدوان على غزة، بتراجع الحجوزات شهر أكتوبر لقرابة 50 بالمائة، بتسجيل قرابة 10 آلاف معتمر شهر أكتوبر، في حين يصل المعدل الشهري إلى 20 ألف معتمر جزائري.