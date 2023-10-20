العدوان على غزّة : موريتانيا والأردن تطلبان بدورة طارئة للجمعية العامّة للأمم المتّحدة

طالبت كلّ من موريتانيا والأردن بدورة طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل معالجة الأزمة الناتجة عن اعتداءات قوّات الاحتلال على غزّة.

دعت كلّ من موريتانيا والأردن رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، دنيس فرانسيس، إلى استئناف أشغال الدّورة العاشرة الطّارئة للجمعية العامّة، وذلك من أجل معالجة الأزمة الناتجة عن اعتداءات قوات الاحتلال على قطاع غزّة، حسب ما أفادت به الوكالة الموريتانية للأنباء اليوم الجمعة، 20 أكتوبر.

الطّلب الذي تقدمت به كل من موريتانيا والأردن، يأتي بعد فشل مجلس الأمن الدّولي في معالجة الأزمة. وحسب ذات المصدر، فالطّلب وقّعه كلّ من السّفير المندوب الدّائم لموريتانيا لدى منظّمة الأمم المتّحدة، سيدي ولد محمد لغظف بصفته رئيسًا للمجموعة الإسلامية في نيويورك، والسّفير المندوب الدّائم للمملكة الأردنية الهاشمية، محمود حمود بصفته رئيسا للمجموعة العربية في نيويورك لشهر أكتوبر.