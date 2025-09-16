العدوان يبلغ ذروته.. الاحتلال يبدأ اجتياح غزة

دخلت غزة اليوم الثلاثاء، أخطر مراحل العدوان، بعدما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدء اجتياح بري واسع للقطاع بمشاركة فرقتين عسكريتين، على أن تلتحق بهما فرقة ثالثة قريبًا.

وقال الجيش -في بيان له: “بدأنا الليلة الماضية مرحلة أخرى من عملية مركبات جدعون في قلب مدينة غزة”، وأضاف أن هدف العملية في مدينة غزة تدمير البنية التحتية لحماس حتى الوصول إلى هزيمتها.

من جانبه، أشار رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال شهادة أمام محكمة إلى أنهم أطلقوا عملية “كبيرة” في غزة، فيما قال المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي، في بيان إن الجيش بدأ “بتدمير بنى حماس التحتية في مدينة غزة”.

وأضاف: “تعتبر مدينة غزة منطقة قتال خطيرة..انتقلوا في أسرع وقت ممكن عبر شارع الرشيد (يربط شمال القطاع بجنوبه) إلى المناطق التي تم عرضها جنوب وادي غزة من خلال المركبات أو سيرًا على الأقدام”.

في ذات السياق أعلن وزير الدفاع، يسرائيل كاتس، أن “القوات الإسرائيلية ستدمر غزة”، مضيفاً أن “غزة ستتحول إلى شاهد قبر لحماس”، وفق تعبيره.

وقالت القناة 12 العبرية أن “الدبابات الإسرائيلية بدأت التقدم تجاه مدينة غزة”، فيما نقلت هيئة البث العبرية عن رئيس العمليات السابق في جيش الاحتلال قوله إنه لا يوجد إنجاز يمكن أن تحققه عملية “عربات جدعون 2”.

وتحدثت صفحات يديرها صهاينة عما أسموه تحرير أرض الميعاد الذي يستوجب الحرب على أعداء اليهود، فيما أكد مساندون للقضية الفلسطينية أن المقاومة ستقصم بعصا موسى ظهر الكيان الغاصب.

واستشهد منذ فجر اليوم 53 فلسطينيا، بينهم 43 في مدينة غزة، مع تصاعد وتيرة القصف الصهيوني الذي استهدف أحياء سكنية ومراكز إيواء للنازحين.

وفي سياق متصل، قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو لصحفيين أثناء مغادرته للأراضي المحتلة متوجها إلى قطر: “بدأ الإسرائيليون تنفيذ عمليات هناك (غزة)، لذلك نعتقد أن أمامنا مهلة قصيرة جدا للتوصل إلى اتفاق، لم يعد أمامنا أشهر، قد تكون أياما، أو بضعة أسابيع”.

وأضاف: “خيارنا الأول هو أن تنتهي هذه الأزمة عبر تسوية تفاوضية تقول فيها حماس سنسلم السلاح، ولن نشكل تهديدا بعد الآن”، متابعا: “عندما تتعامل في بعض الأحيان مع مجموعة من الهمجيين مثل حماس، لا يكون ذلك ممكنا، لكننا نأمل أن يحدث ذلك”، بحسب تعبيره.

وأردف: “كان لقائي بعائلات الرهائن خلال زيارتي للقدس مؤثرا وعلى حماس إطلاق سراح جميع الرهائن أحياء وأمواتا فورا”، مشيرا إلى أن الحرب في غزة طالت بما فيه الكفاية.