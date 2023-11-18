العدوان يخلّف أزيد من 12 ألف شهيد و32 ألف جريح

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم السبت، 18 نوفمبر، أن عدد شهداء العدوان المتواصل ارتفع إلى 12012 شهيدا، والجرحى إلى نحو 32300 جريح.

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم السبت، 18 نوفمبر، أن عدد شهداء العدوان المتواصل ارتفع إلى 12012 شهيدا، والجرحى إلى نحو 32300 جريح، وهذا في كل من غزة والضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية، في تقريرها اليومي حول العدوان والذي نقلته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية “وفا”، أنها تواجه صعوبات كبيرة في الحصول على معطيات محدّثة لليوم السابع على التوالي، بسبب انقطاع خدمات الاتصالات في قطاع غزة، وانهيار الخدمة والاتصالات في مستشفيات الشمال.

كما بينت أن عدد الشهداء في قطاع غزة بلغ حتى مساء أمس الجمعة أكثر من 11800 شهيد، بينهم 4900 طفل، 3155 إمرأة، و690 مسنا، فيما بلغ عدد الإصابات أكثر من 29500 جريح.

أما عدد المفقودين حسب نفس المصدر، هو أكثر من 3750 مواطنا في عداد المفقودين، منهم 1750 طفلاً. كما أفاد نازحون من شمال القطاع عن وجود جثث في الشوارع.