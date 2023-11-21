العدوان يخلف أكثر من 14 ألف شهيد: بينهم 5840 طفلا و3920 امرأة

بعد 46 يوما..

بعد 46 يوما، العدوان على غزة يخلف أكثر من 14 ألف شهيد ونزوح مليون ونصف مليون شخص.

قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة أن عدد الشهداء الذين خلفهم العدوان الصهيوني في يومه الـ46 على قطاع غزة، بلغ 14128 شهيدا، بينهم 5840 طفلا و3920 امرأة.

المكتب أضاف أيضا في حصيلته التي قدمها اليوم، الثلاثاء 21 نوفمبر على الساعة السادسة مساءا، أن عدد الجرحى قد بلغ أكثر من 33000 جريح، ومليون ونصف مليون نازح، هربوا بحثا عن الأمن. أما عدد المفقودين فقد بلغ، حسب نفس المصدر، 6800 مفقودا، بينهم 4500 طفلا وامرأة.

كما خلف القصف المتواصل للقطاع تضرر 230 ألف وحدة سكنية، وتضرر 266 مدرسة منها 66 خرجت عن الخدمة كلية، إضافة إلى هدم كلي لـ83 مسجدا، وتضرر 3 كنائس بصفة كلية. كذلك تضرر المئات من المقرات الحكومية بشكل كبير.