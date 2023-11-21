-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
العالم
بعد 46 يوما..

العدوان يخلف أكثر من 14 ألف شهيد: بينهم 5840 طفلا و3920 امرأة

الشروق أونلاين
  • 182
  • 0
العدوان يخلف أكثر من 14 ألف شهيد: بينهم 5840 طفلا و3920 امرأة
ح. م
بعد 46 يوما، العدوان على غزة يخلف أكثر من 14 ألف شهيد ونزوح مليون ونصف مليون شخص.

قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة أن عدد الشهداء الذين خلفهم العدوان الصهيوني في يومه الـ46 على قطاع غزة، بلغ 14128 شهيدا، بينهم 5840 طفلا و3920 امرأة.

المكتب أضاف أيضا في حصيلته التي قدمها اليوم، الثلاثاء 21 نوفمبر على الساعة السادسة مساءا، أن عدد الجرحى قد بلغ أكثر من 33000 جريح، ومليون ونصف مليون نازح، هربوا بحثا عن الأمن. أما عدد المفقودين فقد بلغ، حسب نفس المصدر، 6800 مفقودا، بينهم 4500 طفلا وامرأة.

كما خلف القصف المتواصل للقطاع تضرر 230 ألف وحدة سكنية، وتضرر 266 مدرسة منها 66 خرجت عن الخدمة كلية، إضافة إلى هدم كلي لـ83 مسجدا، وتضرر 3 كنائس بصفة كلية. كذلك تضرر المئات من المقرات الحكومية بشكل كبير.

مقالات ذات صلة
الرئيس الإيراني يدعو دول بريكس لقطع علاقاتها مع الكيان الصهيوني “فورا ونهائيا”

الرئيس الإيراني يدعو دول بريكس لقطع علاقاتها مع الكيان الصهيوني “فورا ونهائيا”

شاب يتعرض لمحاولة قتل بدافع “معاداة العرب” بفرنسا

شاب يتعرض لمحاولة قتل بدافع “معاداة العرب” بفرنسا

في اليوم العالمي للطفل: حماس تدعو إلى إدراج الكيان الصهيوني في “قائمة العار”

في اليوم العالمي للطفل: حماس تدعو إلى إدراج الكيان الصهيوني في “قائمة العار”

بالفيديو.. مقبرة عسكرية تكشف حجم الخسائر في صفوف جيش الاحتلال

بالفيديو.. مقبرة عسكرية تكشف حجم الخسائر في صفوف جيش الاحتلال

داعم للكيان الصهيوني : الأرجنتينيون ينتخبون الليبيرالي خافيير مايلي رئيسا

داعم للكيان الصهيوني : الأرجنتينيون ينتخبون الليبيرالي خافيير مايلي رئيسا

البرلمان العربي سيتقدم بشكوى لدى الجنائية الدولية ضد سلطة الكيان

البرلمان العربي سيتقدم بشكوى لدى الجنائية الدولية ضد سلطة الكيان

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد