العدوان يخلّف 11208 شهيدا وأزيد من 29 ألف جريح

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية أن العدوان المتواصل منذ 7 أكتوبر على كل من قطاع غزة والضفة الغربية قد خلف 11208 شهيدا ونحو 29500 جريح.

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية أن العدوان الصّهيوني المتواصل منذ السّابع من أكتوبر على كل من قطاع غزة والضفة الغربية قد خلف 11208 شهيدا ونحو 29500 جريح.

وحسب التقرير اليومي لوزارة الصحة الفلسطينية والذي نقلته اليوم، الجمعة 10 نوفمبر، وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية “وفا“، فالعدوان خلف 11025 شهيدا في قطاع غزة، وأكثر من 27 ألف مصاب. أما في الضفة الغربية فخلف 183 شهيدا، بينما ارتفع عدد الجرحى إلى نحو 2500 جريح.

الصحة الفلسطينية أضافت أن من بين الشهداء 4506 أطفال، و3027 سيدة، و678 مسنا، فيما بلغ عدد المفقودين نحو 2700 مواطن، بينهم أكثر من 1500 طفل، ويشكلون ما نسبته 74% من الشهداء.

كما أفادت أيضا بتوقف 19 مستشفى من أصل 35 تضم مرافق للمرضى الداخليين عن العمل، كما تم إغلاق (71%) من جميع مرافق الرعاية الأولية في جميع أنحاء غزة بسبب الأضرار أو نقص الوقود.

وأضافت أن 117 ألف نازح إلى جانب الطواقم الطبية والصحية وآلاف المرضى يقيمون في المرافق الصحية.

وذكرت أن هناك 1.6 مليون مواطن نزحوا في غزة داخليا، ما يعادل أكثر من 70% من سكان القطاع، فيما يتواجد حوالي 160000 نازح قسري في 57 منشأة تابعة للأونروا في الشمال.