العدو الصهيوني تحت الصدمة.. المقاومة تنسف مجددا أسطورة الـ “ميركافا”

تعتبر الأفضل في العالم من حيث الحماية

ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، أن المقاومة الفلسطينية نجحت مجددا في نسف أسطورة الـ “ميركافا” التي تعتبر “أفضل دبابة في العالم” من حيث الحماية.

وقالت صحيفة “معاريف” أن “أفضل دبابة في العالم تعرضت لضربة مدمرة في جباليا، وأن الجيش الإسرائيلي يعاني من تبعات هذه الضربة، بعد مقتل عدد من الجنود”.

وبحسب آفي أشكنازي، المراسل العسكري للصحيفة العبرية، فإن “الجنود الثلاثة الذين أعلن الجيش عن مقتلهم في جباليا، مساء أمس الاثنين، قتلوا داخل دبابة “ميركافا مارك 4″ التي تعتبر الأفضل والأقوى عالميا من ناحية الحماية”.

وأضاف أن “الجيش لم يعرف حتى صباح اليوم هل استهدفت الدبابة بصاروخ مضاد للدروع أم أن عبوة ناسفة انفجرت تحتها”، مشيرا إلى أنه أصبح “غارقا في وحل غزة” وأن قيادته تخشى عرض الحقائق.

المراسل العسكري لصحيفة “معاريف” العبرية، آفي أشكنازي: – الجنود الثلاثة الذين أعلن الجيش عن مقتلهم في جباليا يوم أمس قتلوا داخل دبابة “ميركافا مارك 4” التي تعتبر “أفضل وأقوى دبابة في العالم من ناحية الحماية”. – الجيش لم يعرف حتى صباح اليوم هل استهدفت الدبابة بصاروخ مضاد للدروع… pic.twitter.com/40oe33y5Fg — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) July 15, 2025

وتعليقا على ذلك، غرد الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني ياسر الزعاترة بالقول: “هذه المرة مساؤهم أسود.. “سٌمح بالنشر” من جديد!! 3 قتلى، ورابع جروحه خطيرة، في تفجير دبابة ميركافا في جباليا”.

وأردف: “أسطورة “الميركافا” حطّمها أبطالنا، تماما كما حطّموا أساطير “الجيش الذي لا يُقهر”، وحطّم هو بيديه أسطورة “الأكثر أخلاقية”. سلام الله على أبطالنا، والعار للمتآمرين عليهم”.

هذه المرة مساؤهم أسود.. “سٌمح بالنشر” من جديد!! 3 قتلى، ورابع جروحه خطيرة، في تفجير دبابة ميركافا في جباليا. أسطورة “الميركافا” حطّمها أبطالنا، تماما كما حطّموا أساطير “الجيش الذي لا يُقهر”، وحطّم هو بيديه أسطورة “الأكثر أخلاقية”. سلام الله على أبطالنا، والعار للمتآمرين عليهم. pic.twitter.com/i9QiL7bUi0 — ياسر الزعاترة (@YZaatreh) July 14, 2025

يذكر أن المقاومة الفلسطينية وجهت، يوم أمس الإثنين، ضربتين موجعتين للعدو الصهيوني في قطاع غزة، حيث تناقل الإعلام العبري أنباء عن حصول كارثة حقيقية، ليعلن جيش الاحتلال بعدها عن مقتل 3 جنود وإصابة 4 آخرين بجروح خطيرة.

خلال معارك الاستنزاف والتفاوض تحت النار .. وجّهت المقـ ـاومة ضربتها بقذيفة مضادة للدروع على دبابة ميركافا، أدت إلى مقتل 3 جنود وإصابة 4 آخرين بجراح خطيرة بحسب بعض المصادر العبرية pic.twitter.com/69WBFFz8hv — قدس فيد (@quds_feed) July 14, 2025

وتمكنت المقاومة خلال عمليات سابقة من تدمير العديد من دبابات الميركافا التي يبلغ سعر الجيل الأخير منها 7 ملايين دولار، وذلك بعبوات ناسفة لا يتجاوز ثمنها 500 دولار وهو ما اعتبره خبراء “إساءة لسمعة الصناعة العسكرية في تل أبيب”.

وقدّر خبراء حجم خسائر جيش الاحتلال من تدمير دبابات الميركافا بالكبير، مؤكدين أنه بات يهدد آلاف العمال بالتوقف عن العمل وإغلاق نحو 200 مصنع لشركات الأسلحة، مما يعني تراجعاً قياسياً بمبيعات السلاح خلال آخر عامين.

ومنذ بداية الحرب في غزة، كانت دبابات الميركافا أحد أبرز أهداف مقاتلي حركة “حماس” الذين وثقوا العديد من عمليات تدميرها، في مقاطع مصورة أبهرت العالم.

ما هي دبابة الميركافا؟

يعني اسم الدبابة “ميركافا” بالعبرية المركبة الحربية، واختير هذا الاسم للدلالة على أنها صممت لتجمع بين خصائص عدة، ولا تقتصر على أن تكون دبابة فقط، بل تتميز بمواصفات تجعلها من الدبابات الأكثر تحصينا في العالم، والأقوى في أرض الحرب.

تتوفر بـ 4 أنواع، أحدثها ميركافا 4، التي دخلت الخدمة عام 2004 وتمتلك تل أبيب حوالي 1600 دبابة ميركافا في مخزونها، بعضها من الطرازات القديمة التي لم تعد قيد الاستخدام الفعلي.

تتميز بأنها أول دبابة في العالم تحتوي على نظام متقدم من الذكاء الاصطناعي يدير مهام الخزان، مما يقلل عبء العمل على الطاقم، ويساعد في تحديد الأهداف بدقة كبيرة، وقدُّم نظام الذكاء الاصطناعي بنظام إدارة ساحة المعركة.

استخدمها جيش الاحتلال في الانتفاضة الثانية وحرب لبنان وفي حرب غزة عام 2008، ودمرتها كتائب القسام لأول مرة في 21 أفريل عام 2001، وهي العملية التي سُجلت كإحدى المحطات الهامة في تاريخ المقاومة الفلسطينية.

ووثّق مجاهدو الوحدة “103”عملية تفجير مصورة بالفيديو في سابقة هي الأولى من نوعها لعبوة ناسفة بدبّابة من نوع «ميركافا» شرق الشجاعية، مما أدى إلى إعطابها بعد إصابتها بشكل مباشر، وإصابة جنديين بجيش الاحتلال.

“شُواظ”.. عبوة قسامية حطمت أسطورة “ميركافا”

لم يحدد جيش الاحتلال حتى الآن الطريقة التي دمرت بها المقاومة دبابة ميركافا، يوم أمس الإثنين، ومع أن بعض التقارير تحدثت عن قذيفة “الياسين 105” إلا أن الكثيرين ركزوا الحديث على “شُواظ” وهي عبوة ناسفة فلسطينية الصنع يطلق عليها اسم “صائدة الميركافا”.

دخلت الخدمة لدى كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) عام 2005، وطورت نسخا منها، وتتميز بقدرتها التفجيرية العالية واختراقها الدروع.

وتُفجر العبوة من المسافة صفر وتُحدث أكبر ضرر ممكن بالآلية المستهدفة. وقد استخدمتها كتائب القسام بفعالية أثناء التصدي لعدوان جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة في أعقاب عملية طوفان الأقصى التي شنتها المقاومة الفلسطينية على مستوطنات غلاف غزة يوم 7 أكتوبر 2023.