العدو الصهيوني يحتجز 21 سفينة.. و”ميكينو” الإسبانية على بعد أميال من غزة

أظهرت بيانات لـ “أسطول الصمود” العالمي، اليوم الخميس، أن العدو الصهيوني احتجز 21 سفينة في البحر المتوسط أثناء توجهها إلى قطاع غزة، فيما تقبع سفينة “ميكينو” الإسبانية على بعد أميال من غزة بعد نجاحها في الوصول إلى المياه الفلسطينية.

وبحسب نظام التعقب على موقع الأسطول، فإن عناصر بحرية الاحتلال تواصل الاحتجاز غير القانوني لسفن “أسطول الصمود” التي تحمل مساعدات إنسانية للفلسطينيين المجوعين في قطاع غزة المحاصر.

والسفن التي تم احتجازها هي: ألما، سيريوس، أدارا، سبيكتر، يولارا، أوتاريو، هوغا، دير ياسين، غراندي بلو، مورغانا، هيو، سيول، آل إن، كابتن نيكوس، فلوريدا، كارما، محمد بهار، أوكسجين إنقاذ ويلي، جونو 3، وأورورا.

أما السفن التي يخمن أنها محتجزة فهي: أداجيو، وعهد التميمي، وألكاتالا، وأمستردام، وأوسترالي، وباولا1، وبافلوس فيساس، وسلفاجيا، وآسر وياسل – فانجليس بيسياس، وواهو.

ووفقًا لنظام التعقب، فإن سفن مارينيت، وشيرين، والصيف-جونغ، تواصل مسيرها، فيما تنتظر سفينة ميكينو على بعد نحو 9 أميال بحرية عن غزة دون حراك.

ويعد وصول ميكينو لتلك المنطقة، حدثا غير مسبوق منذ 20 عامًا من الحصار. وفي حال تأكد وصولها لشواطئ غزة، فسيكون استثناء يضاف لإنجازات الأسطول، الذي تمكنت سفنه من الوصول لأماكن لم يسبق لسفينة كسر حصار وصولها فيما مضى.

وفي وقت سابق قالت تقارير إخبارية إن سفينة “ميكينو” الإسبانية نجحت في كسر الحصار والوصول إلى المياه الفلسطينية قبالة غزة، رغم اعتداء بحرية جيش الاحتلال الإسرائيلي، ليلة الأربعاء، على أسطول الصمود العالمي.

وأفاد أسطول الصمود العالمي في منشور عبر منصة “إكس” اليوم الخميس، بأن “سفينة ميكينو، التي فُقدت عن الرادار منذ الليلة الماضية وكان مصير طاقمها مجهولاً، ظهرت الآن داخل المياه الإقليمية لغزة وعلى بُعد 9 أميال بحرية فقط من الساحل!”.

وقال المنظمون بأن السفينة الإسبانية نجحت في الوصول رغم أكثر من 20 محاولة اعتراض، بينما زعم جيش الاحتلال انه اعتراض جميع السفن ونفى وصول أي منها إلى غزة.

وفي تصريح لوكالة الأناضول، أوضح عضو الوفد التركي في الأسطول رمضان تونج أن “ميكينو” تجاوزت الحصار ودخلت المياه الإقليمية لغزة.

وقال: “هذا يعني أن الحصار قد تم كسره فعليًا، وأريد أن أشارككم فرحة وصول سفينتنا ميكينو إلى غزة التي تقع تحت حصار بري وبحري هائل من قبل إسرائيل لسنوات”.

وأضاف: “الأهم أننا كسرنا الحصار في عقولنا، وآمل أن تقترب الأيام التي نحتضن فيها إخواننا في غزة الحرة التي كُسر فيها الحصار”.

وبحسب نائب رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة يوسف عجيسة، فإن “سفن من أسطول الصمود تقترب من سواحل قطاع غزة، ويُعد وصول أي سفينة إنجازا تاريخيا غير مسبوق”، وأشار إلى أن المحتل تعمد السيطرة على السفن الكبيرة والقائدة بهدف تشتيت السير إلا أن بقية السفن تواصل الإبحار”.

فغي ذات السياق، قالت هيئة البث العبرية أن الجيش سيطر حتى الآن على أكثر من 40 سفينة من الأسطول، فيما تحدثت تقارير أخرى عن مواصلة حوالي 30 سفينة الإبحار نحو غزة.

وأضافت الهيئة العبرية بأن مئات المشاركين ينقلون إلى ميناء أسدود للترحيل الطوعي أو لإجراءات قضائية لترحيل قسري، في الوقت الذي تقوم فيه قوات الجيش بمسح بحري للتأكد من عدم نجاح أي سفينة في الاقتراب من قطاع غزة.

وكانت البحرية الإسرائيلية هاجمت مساء الأربعاء، أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار عن غزة في المياه الدولية، وأمرته بالتوجه إلى ميناء أسدود.