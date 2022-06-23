العدّاء بن شاعة يُناشد الرئيس تبون: لقد أقصوني وجلبوا صديقا لهم

ناشد العدّاء فتحي بن شاعة، الخميس، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ووزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق بِالتدخّل، حتى يتمكّن من المشاركة في ألعاب البحر المتوسّط 2022.

وتحتضن مدينة وهران تظاهرة ألعاب البحر المتوسّط، ما بين السبت المقبل والـ 6 من جويلية القادم.

ويقول العدّاء فتحي بن شاعة إنه يستحق الحضور ضمن الفريق الرباعي لِسباق 400م تتابع، ويُوكّد أن رئيس الاتحادية الجزائرية لِألعاب القوى، خطّط في الخفاء لِمعنه من المشاركة، نظير جلب عدّاء آخر، تجمع بينهما علاقة صداقة. كما يتّهم أيضا المدرب الوطني لِسباق 400م تتابع، ويقول إنه يملك تسجيلات صوتية يُطالب فيها هذا المدرب بِإقصاء العدّاء بن شاعة.

وأضاف العدّاء بن شاعة أنه يملك توقيتا جيّدا في سباق 400م تتابع قدره 46 ثانية و77 جزء من المئة، يُؤهّله للمشاركة في الألعاب المتوسّطية 2022. لكن “صديقهم” الذي جلبوه يحوز توقيت 47 ثانية و30 جزءا من المئة، ومع ذلك أُدْرج ضمن الفريق الرباعي الذي سيُمثّل ألعاب القوى الجزائرية في السباق المذكور، لِألعاب البحر المتوسط.

وتابع العدّاء بن شاعة (33 سنة) يقول عبر شريط فيديو نشره، إنه منح الجزائر برونزية 400م تتابع، في ألعاب البحر المتوسّط طبعة مدينة طراغونة الإسبانية عام 2018. كما يملك لقب بطل فرنسا في عام 2016. وأيضا فضية الألعاب العربية 2019 بِمصر (لم يذكرها).

واختتم العدّاء فتحي بن شاعة تدخّله، مُناشدا رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ووزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق بِالتدخّل، وإنصافه بِمنحه رخصة خوض ألعاب البحر المتوسط 2022، في سباق ألعاب القوى 400م تتابع.