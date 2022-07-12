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رياضة

العدّاء تريكي لن يُشارك في بطولة العالم

علي بهلولي
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العدّاء تريكي لن يُشارك في بطولة العالم
العدّاء تريكي يحتفل بِذهبيته في الألعاب المتوسّطية 2022.

يغيب العدّاء الجزائري ياسر تريكي عن بطولة العالم لِألعاب القوى 2022، بِداعي إصابة في الرّكبة.

وكان يُفترض أن يُشارك ياسر تريكي في مسابقة الوثب الثلاثي، لِبطولة العالم لِألعاب القوى المُقرّر تنظيمها بِمدينة يوجين الأمريكية، ما بين الجمعة المقبلة والـ 24 من جويلية الحالي.

وكان العدّاء تريكي (25 سنة) قد أحرز في ماي الماضي برونزية البطولة الإفريقية بِجزر موريس، في الوثب الثلاثي. وبعد ذلك بِشهر، نال ذهبية ألعاب البحر المتوسّط بِوهران، في المسابقة ذاتها.

وبِالمقابل، سيُمثّل المنتخب الوطني الجزائري لِألعاب القوى في هذا المحفل العالمي، 7 عدّائين، وهم: أمين بوعناني في سباق 110م حواجز، وعبد المالك لهولو في سباق 400م، وياسين حتات رفقة سليمان مولى وجمال سجاتي في سباق 800م، وبلال ثابتي رفقة هشام بوشيشة في سباق 3000م موانع.

هذا وشدّ صباح الثلاثاء، المنتخب الوطني الجزائري لِألعاب القوى الرّحال جوّا، نحو مدينة يوجين التابعة لِولاية أوريغن أقصى الشمال الغربي الأمريكي، تأهّبا للمشاركة في بطولة العالم.

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