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رياضة

العدّاء “قواند” يُهدي الجزائر ميدالية فضية في بطولة العالم

علي بهلولي
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العدّاء “قواند” يُهدي الجزائر ميدالية فضية في بطولة العالم

أهدى العدّاء محمد علي قواند الجزائر، الأحد، الميدالية الفضية لِسباق 800م، في بطولة العالم لِألعاب القوى أواسط.

ويُسدل مساء الأحد ستار هذه المنافسة بِالعاصمة الكينية نيروبي، بعدما انطلقت الأربعاء الماضي.

وغطّى العدّاء محمد علي قواند السباق في ظرف 1د و44ثا و45ج (رقم قياسي وطني)، متموقعا في المركز الثاني، خلف الكيني إيمانويل وانيونيي صاحب كرسي الصّدارة بِتوقيت قدره 1د و43ثا و76ج. بينما عادت الرّتبة الثالثة والميدالية البرونزية لِمواطنه نواه كيبي بِتوقيت قدره 1د و44ثا و88ج.

وينشط العدّاء محمد علي قواند (19 سنة) في نادي اتحاد بسكرة، الولاية حيث أبصر النور.

ويحوز العدّاء الفتي والواعد محمد علي قواند قدرات فنية معتبرة، ويسير على خطى مواطنه النجم عيسى قرني سعيد جبير، صاحب ذهبية سباق 800م في بطولة العالم نسخة العاصمة الفرنسية باريس عام 2003، وبرونزية المسابقة ذاتها في أولمبياد مدينة سيدني الأستراالية عام 2000، فضلا عن تتويجات أخرى كبيرة.

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التعليقات
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  • Ahmed

    الله يبارك فيه

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