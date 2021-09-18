العرابي معلقا على تعيين دي ميستورا: الأمم المتحدة أمام فرصة أخرى لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية

اعتبر ممثل جبهة البوليساريو بإسبانيا، عبد الله العرابي، التعيين المرتقب لستيفان دي ميستورا، مبعوثا خاصا للأمم المتحدة في الصحراء الغربية، فرصة أخرى أمام الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء.

وقال عبد الله العرابي، في تصريح لوكالة “أوروبا برس”، إن “التعيين المرتقب لستيفان دي ميستورا، فرصة أخرى أمام الأمم المتحدة لإعطاء الشعب الصحراوي حقه في التعبير عن تطلعاته من خلال استفتاء لتقرير المصير”.

وأضاف العرابي أن الأمر يمثل “محاولة جديدة لإعادة إطلاق العملية السلمية للأمم المتحدة بعد ركود لفترة طويلة”.

وناشد ممثل جبهة البوليساريو في اسبانيا، مجلس الأمن الدولي “الوقوف إلى جانب الشعب الصحراوي ومنحه فرصة التعبير عن تطلعاته بشكل ديمقراطي ونزيه، من خلال صندوق الاقتراع”.

وأرجع العرابي، تعطل عملية السلام الى “تعنت الاحتلال المغربي وتقاعس المجتمع الدولي، الذي ساهم بدوره في فشل بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية (المينورسو) في القيام بمهمتها الأساسية، التي أنشأت لأجلها في 1991”.