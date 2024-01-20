العرافة اللبنانية تطلق تنبؤات جديدة بشأن ياسمين عبد العزيز وشيرين عبد الوهاب ونشطاء يحذرون منها!

بعد الضجة التي أثارها موضوع طلاق الفنانتين المصريتين ياسمين عبد العزيز وشيرين عبد الوهاب، خرجت العرافة اللبنانية المثيرة للجدل ليلى عبد اللطيف لتطلق تنبؤات جديدة بشأنهما.

وكانت العرافة اللبنانية قد تنبأت بطلاق ياسمين عبد العزيز في العام 2024، ما جعلها حديث رواد الشبكات بعد وقوع الطلاق بالفعل، لتطل، مساء الجمعة 19 جانفي الجاري، مع المذيع عمرو أديب في برنامج الحكاية عبر شاشة “mbc مصر” وتطلق توقعات جديدة بشأنها.

وردا على سؤال يتعلق بعودة ياسمين عبد العزيز إلى العوضي مرة أخرى، أكدت عبد اللطيف أن الحب سينتصر لدى ياسمين عبد العزيز قريبا للغاية، ولن تبقى وحيدة، مشيرة إلى كونها تراها بصحبة طفل جديد!

من جانب آخر تحدثت عن المطربة شيرين عبد الوهاب، مؤكدة أنها ستستقر عاطفيا هذا العام، لكنها لن تعود إلى حسام حبيب، وحتى إن عادت إليه ستنفصل عنه مجددا.

وتداول نشطاء مقطع الحلقة المثيرة للجدل، حيث دعا الكثيرون لعدم تصديقها فهي كاذبة حتى وإن صدقت، فيما أكد البعض أن هناك اتفاقا بينها وبين الأطراف التي تطلق التنبؤات بشأنهم حتى يتصدروا جميعا الترند وينالوا الشهرة والمصداقية.

ووجه الإعلامي عمرو أديب سؤالًا للمنجمة ليلى عبداللطيف قائلًا: بتعرفي إزاي اللي هيحصل هل لك علاقة بالجن؟ وذلك بشأن مصدر توقعاتها بعد صدق توقع طلاق الفنانة ياسمين عبد العزيز والفنان أحمد العوضي.

وقالت ليلى عبد اللطيف: “لو كنت رديت على نيشان وقولتله ياسمين والعوضي مش راح يطلقوا، كان بردو الناس اتكلمت.. واللي بيقول جن، هو يعني الجن فاضي يروح بيوت الفنانين يشوف مين أطلق ومين لأ.. والله عيب”.

وأضافت: “لا مخططات ولا جن ولا ماسيونية، والله عيب. أنا متجوزة وعندي أولاد وحفيد لو شافوا حاجة من الكلام ده مكنش حد قرب مني”.

وتابعت: “سري لا يعلمه إلا الله.. أنا سألت شيخ كبير عن حالتي وقالي يوضع سره في أضعف خلقه، أنا عندي إحساس بيجيلي ده شيء بيني وبين ربي”.

خيانة أم سحر؟

بعد الضجة التي رافقت إعلان الفنانة ياسمين عبد العزيز عن طلاقها بشكل مفاجئ، رجح البعض فرضية اكتشافها لخيانته لها، فيما تحدث آخرون عن تعرضها لسحر التفريق.

وتحدث الناقد الفني عماد يسري، مع الإعلامية بسمة وهبة، عبر برنامجها «90 دقيقة» بقناة «المحور»، في قضية طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي مبديا عدم اندهاشه.

وشبّه «يسري» علاقة الثنائي بفيلم «ليلة بكى فيها القمر» للشحرورة صباح، قائلًا إنها كانت في الفيلم نجمة كبيرة وهو مخرج واكتشفت خيانته لها، وقال إنّ هناك فنانة ونجمة شهيرة تتورط في قصة طلاق ياسمين والعوضي، وإنها وراء أزمتهما الأخيرة.

وبحسب حديثه، اكتشفت ياسمين عبدالعزيز، من خلال أحاديث تتردد في الوسط الفني الكثير من الأمور حول هذا الأمر، وأن هذه الفنانة هي سبب الطلاق بسبب ترديدها أقاويل بشأن وجود علاقة تجمعها بـ «العوضي».

وأشار عماد يسري، إلى أن المشكلات والأزمات بين ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي لم تكن وليدة اللحظة، بل شهد مسلسل “ضرب نار” الذي عُرض في رمضان الماضي، الكثير من المشكلات والأزمات بينهما، على الصعيدين الفني والشخصي.

وأضاف قائلاً: «تعود المشاكل، لتاريخ 10 ديسمبر الماضي، عندما تم توجيه سؤال لهما، حول سبب عدم الإنجاب، بعد أكثر من عام على زواجهما، ولم تكن هناك أي إجابة لهما ولم يردا على هذا التساؤل».

واختتم حديثه قائلًا «الجميع كان يرى أن هذه الزيجة مهددة بعدم الاستمرار، لذلك لم يتفاجأ من طلاقهما، وأن ياسمين عبد العزيز كأي زوجة مصرية حاولت الحفاظ على بيتها وأسرار حياتها الزوجية، ولكن لن يستمر الأمر طويلًا».

البعض أشار إلى كون ريهام حجاج، السبب في الطلاق، بعدما نشرت عبر خاصية القصص المصورة منشور تقول فيه «أسعد يوم في حياتي»، في نفس التوقت التي أعلنت فيه ياسمين عبدالعزيز طلاقها، وقبل أن تتراجع وتحذف المنشور.

ريهام وصفت ما قيل عنها بأنه «سخافات» و قلة احترام وقلة دين، حيث لم تستعمل هاتفها لـ7 ساعات متصلة، وفوجئت بالبعض يلفق لها قصة مزيفة.

وتداول ناشطون منشورات كثيرة تتحدث عن خيانة العوضي للفنانة ياسمين، ما جعلها تخرج عن صمتها وتوضح: “أشهد أمام الله أن هذا الرجل لم يخني خلال 5 سنوات زواج”، نافية ما يشاع عنه وفي نفس الوقت تاركة الجميع في حيرة حول الأسباب الحقيقية للطلاق.

واكتفت عبد العزيز بالقول: “انفصالنا شيء قدري.. مش بايدينا”.

من جانبها كتبت العرافة اللبنانية ليلى عبد اللطيف عبر حسابها الرسمي على فيسبوك معلقة: “للأسف حدث التوقع وكنت أتمنى ألا يحدث”.

ما قصة التنبؤات التي هزت الشبكات؟

وتصدر موضوع طلاق الفنانة ياسمين عبد العزيز، الترند عبر شبكات التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية بسبب تنبؤات العرافة اللبنانية ليلى عبد اللطيف التي هزت الشبكات.

وأحدثت الفنانة المصرية صدمة كبيرة بأوساط متابعيها ومحبيها، الثلاثاء، بإعلان طلاقها من زوجها الفنان أحمد العوضي، بعد ساعات قليلة من احتفالها بعيد ميلادها، خاصة وأن الأخير شاركها الاحتفال ووجه رسالة رومانسية لها!

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par احمد العوضي_ Ahmed Elawady (@ahmed.elawady)

وفور انتشار الخبر استذكر نشطاء نبوءة خبيرة الأبراج اللبنانية ليلى عبد اللطيف التي توقعت انفصال الثنائي في عام 2024، خلال حلولها ضيفة في برنامج “نيشان”، الأمر الذي أثار ضجة واسعة وتضارب آراء، بين متحدث عن الصدف ومؤمن بالتنجيم، ومرجح نظرية المؤامرة!

يذكر أن ياسمين عبد العزيز نشرت الخبر عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وكتبت قائلةً: “تم الطلاق الرسمي بيني وبين أحمد، وبيننا كل الاحترام والتقدير”، وأكد العوضي ذلك من خلال تدوينة عبر فيسبوك جاء فيها: “تم الطلاق الرسمي بيني وبين ياسمين.. وسيظل بيننا كل الاحترام”.

وأعرب نشطاء عن دهشتهم من طلاق ياسمين عبد العزيز والعوضي لعدم وجود أية بوادر سابقة لخلافات بينهما، بينما أكد البعض على أنهما سيعودان لبعضهما لأن الكيمياء التي بينهما عجيبة والانسجام واضح وطاقة الجذب عالية.

وبالعودة لتنبؤات العرافة اللبنانية، كانت الفنانة قد سخرت منها، بينما شكك العوضي فيها وأكد على رفضه لها من خلال عبارة: “كذب المنجمون ولو صدقوا”.

تعتبر ليلي عبد اللطيف من أشهر علماء الفلك في الوطن العربي، وولدت 17جانفي 1958، وهي تحمل الجنسية اللبنانية و المصرية أيضا، وبدأت في مجال الفلك منذ أكثر من 30 عاما.

قدمت العديد من البرامج التلفزيونية، وتنبأت بأحداث عالمية كثيرة، وهو ما جعلها تنال شهرة واسعة في الوطن العربي، حيث لقبها البعض بسيدة التوقعات، بينما رجح آخرون بأنها تعمل مع جهات معينة وتطبق أجندة مسطرة.