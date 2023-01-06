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رياضة

العراق تستعيد أجواء المنافسات الرياضية الكبيرة

الشروق الرياضي
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العراق تستعيد أجواء المنافسات الرياضية الكبيرة
ح.م
لقطة من مباراة منتخبَي العراق (بِاللّباس الأبيض) وسلطة عمان.

استعادت العراق مساء الجمعة أجواء المناسبات الرياضية الكبيرة، بعد سنوات من الحظر لِدواعٍ أمنية.

واحتضنت مدينة البصرة العراقية حفل افتتاح الطبعة الـ 25، لِمنافسة كأس الخليج لِكرة القدم.

ووفّق المُنظّمون في أولى خطوات المنافسة، وغمرت البهجة مهد الحضارة العباسية، التي أثبتت أنها جديرة بِاستضافة الفعّاليات الرياضية الغائبة عن البلد منذ فترة طويلة.

ولم تُنظّم العراق منافسة كأس الخليج لِكرة القدم، منذ احتضانها النسخة الخامسة عام 1979.

وقصّ منتخبا العراق وسلطنة عمان شريط الانطلاقة، بِملعب “الميناء” الأولمبي. وافترق المنتخبان على نتيجة التعادل السلبي، في مباراة أدارها ثلاثي تحكيم من رومانيا.

وعن الفوج الأوّل ذاته، تتبارى السعودية مع منتخب اليمن سهرة الجمعة.

وتُجرى البطولة بِصيغة فوجَين، يضمّ كلّ واحد منهما أربعة منتخبات مناصفة. وبعد ثلاث جولات من الدور الأوّل، يتأهّل رائد ووصيف كلّ مجموعة إلى الدور نصف النهائي.

وكانت الطبعة الماضية رقم “24” من منافسة كأس الخليج، والتي احتضنتها قطر عام 2019، قد انتهت بِتتويج منتخب البحرين بِاللّقب.

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