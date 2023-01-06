العراق تستعيد أجواء المنافسات الرياضية الكبيرة
استعادت العراق مساء الجمعة أجواء المناسبات الرياضية الكبيرة، بعد سنوات من الحظر لِدواعٍ أمنية.
واحتضنت مدينة البصرة العراقية حفل افتتاح الطبعة الـ 25، لِمنافسة كأس الخليج لِكرة القدم.
ووفّق المُنظّمون في أولى خطوات المنافسة، وغمرت البهجة مهد الحضارة العباسية، التي أثبتت أنها جديرة بِاستضافة الفعّاليات الرياضية الغائبة عن البلد منذ فترة طويلة.
ولم تُنظّم العراق منافسة كأس الخليج لِكرة القدم، منذ احتضانها النسخة الخامسة عام 1979.
وقصّ منتخبا العراق وسلطنة عمان شريط الانطلاقة، بِملعب “الميناء” الأولمبي. وافترق المنتخبان على نتيجة التعادل السلبي، في مباراة أدارها ثلاثي تحكيم من رومانيا.
وعن الفوج الأوّل ذاته، تتبارى السعودية مع منتخب اليمن سهرة الجمعة.
وتُجرى البطولة بِصيغة فوجَين، يضمّ كلّ واحد منهما أربعة منتخبات مناصفة. وبعد ثلاث جولات من الدور الأوّل، يتأهّل رائد ووصيف كلّ مجموعة إلى الدور نصف النهائي.
وكانت الطبعة الماضية رقم “24” من منافسة كأس الخليج، والتي احتضنتها قطر عام 2019، قد انتهت بِتتويج منتخب البحرين بِاللّقب.
تشرفت بتكليفي بالتوزيع الموسيقي لحفل افتتاح بطولة #خليجي_25 #كاس_الخليج المقام في البصرة على ارض العراق 🇮🇶 بالتوفيق لجميع المنتخبات المشاركة ♥️ #العراق #البصرة pic.twitter.com/IC2d88Rq7e
— Seeroos (@seeroosjuma) January 6, 2023
البعض شكك في #قطر واستضافتها لكأس العالم
وفشلوا ونجحت قطر
والبعض أيضا شكك بقدرة #العراق باستضافه #خليجي25 #خليجي_25_بصراوي #خليجي_زين25
وفشلوا والدليل ما شاهدناه اليوم من ابداع في كل شي
الف مبروك يا أهل العراق وكفوو
ونقول للمشككين على شحم 🙂
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— فهد سعيد الشهراني 🇶🇦 (@fahadq6r6) January 6, 2023
فخوره بعراقنا الافتتاح يجننن 🥹♥️#كاس_الخليج
— Ayaat (@98ayaat2) January 6, 2023