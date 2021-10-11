قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في تغريدة على تويتر، الاثنين، إن قوات الأمن العراقية ألقت القبض على سامي جاسم نائب زعيم تنظيم “داعش” الإرهابي ومسؤول المالية بالتنظيم.

وكتب الكاظمي: “في الوقت الذي كانت فيه عيون أبطالنا في القوات الأمنية يقظة لحماية الانتخابات، كانت ذراعهم الأصيلة في جهاز المخابرات تنفذ واحدة من أصعب العمليات المخابراتية خارج الحدود، للقبض على الدعو سامي جاسم”. ولم يقدم الكاظمي تفاصيل.

وقُتل أبو بكر البغدادي زعيم التنظيم الإرهابي “داعش”، في غارة لقوات خاصة أمريكية بشمال غرب سوريا في 2019.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت وقتها عن مكافأة لمن يدلي بمعلومات تقود إلى موقع زعماء التنظيم ومن بينهم جاسم.