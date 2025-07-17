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العراق في حداد.. أكثر من 60 قتيلًا في حريق مهول داخل مركز تجاري

الشروق أونلاين
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العراق في حداد.. أكثر من 60 قتيلًا في حريق مهول داخل مركز تجاري

أعلنت السلطات العراقية الحداد الرسمي، بدءًا من اليوم الخميس، بعد مقتل أكثر من 60 شخصًا، بينهم نساء وأطفال، جراء حريق مهول اندلع، مساء الأربعاء، داخل مركز تجاري في مدينة الكوت، جنوبي العاصمة بغداد.

وأكدت وزارة الداخلية العراقية أن 61 شخصا لقوا مصرعهم في الحريق، وقال محافظ واسط محمد جميل المياحي، في منشور عبر صفحته في فيسبوك إن “السلطات المحلية باشرت بإقامة دعاوى قضائية ضد صاحب البناية والمول، وكل من له علاقة”.

وخلّف الحادث صدمة واسعة في الأوساط الشعبية والرسمية، مع تعالي الأصوات المطالبة بمحاسبة المسؤولين عن التقصير في إجراءات السلامة.

ولم يعرف بعد سبب الحريق، وأوضح المحافظ أن الجهات المعنية تواصل التحقيق في الأمر، و”سيتم الإعلان عن النتائج الأولية خلال 48 ساعة، للرأي العام بكل شفافية”.

وقال المسؤول المحلي في بلدية الكوت علي المياحي لرويترز “لا تزال هناك جثث لم تُنتشل بعد، تحت أنقاض الحريق”، فيما أعلنت قيادة شرطة محافظة واسط عن استنفار كامل لفرق الدفاع المدني في المحافظة لإخماد الحريق في “هايبر ماركت الكورنيش”.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على منصات التواصل الاجتماعي النيران تلتهم المبنى المكون من 5 طوابق في مدينة الكوت طوال الليل، في حين كانت فرق الإطفاء تحاول السيطرة على الحريق.

واندلع الحريق، مساء الأربعاء، في مبنى يُعرف محليًا بـ”مول الكوت” أو “الهايبر ماركت”، في ساعة الذروة، بينما كان المتسوقون يتوافدون على المكان.

وتصاعدت ألسنة اللهب بسرعة وسط تعقيد في عمليات الإخلاء، مما صعّب على فرق الدفاع المدني السيطرة على النيران في المراحل الأولى، حيث تم الإعلان عن مصرع 50 شخصا لترتفع الحصيلة بعدها، بحسب ما أفادت به تقارير الصحافة المحلية.

وشهد العراق سلسلة من الحرائق الكارثية في المرافق العامة والخاصة خلال السنوات الأخيرة الماضية، وأبرزها الحريق الذي اندلع في صالة زفاف بمحافظة نينوى وأدى إلى مقتل أكثر من 100 شخص وإصابة العشرات عام 2023.

وفي العام 2021، شبّ حريق ضخم في مستشفى “ابن الخطيب” بالعاصمة العراقية، بسبب انفجار خزانات الأكسجين بقسم المصابين بفيروس كورونا، ما أسفر عن مقتل 82 شخصًا وإصابة العشرات غالبيتهم من المرضى حينها.

وفي العام نفسه، اندلع حريق في مستشفى الحسينية بمدينة الناصرية، وتحديدًا في جناح العزل لمرضى كوفيد 19، ما أسفر عن مقتل 60 شخصًا، وإصابة العشرات، وذلك بسبب خلل كهربائي وانفجار في خزانات الأكسجين.

وحادثة الكوت أعادت إلى الواجهة النقاش بشأن التراخيص، ومدى التزام أصحاب المشاريع التجارية بشروط السلامة والوقاية، في ظل غياب واضح لآليات رقابة صارمة. وبينما تستعد المدينة لوداع الضحايا، يعيش الشارع العراقي وسط حالة من الحزن والغضب.

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