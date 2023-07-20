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العراق يطلب من السفيرة السويدية مغادرة البلاد

الشروق أونلاين
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العراق يطلب من السفيرة السويدية مغادرة البلاد

طلب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الخميس، من السفيرة السويدية مغادرة البلاد، ردا على السماح بحرق المصحف مجددا.  

وذكرت وكالة الأنباء العراقية أن السوداني وجه بسحب القائم بالأعمال العراقي من السويد. وأتت الخطوة بعدما هددت بغداد ستوكهولم بقطع العلاقات الدبلوماسية في حال السماح بحرق المصحف مجدداً.

وجاء في البيان الصادر عن رئاسة الوزراء العراقية أنه “وجّه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وزارة الخارجية بسحب القائم بالأعمال العراقي من سفارة جمهورية العراق في العاصمة السويدية ستوكهولم”.

وأضاف أنه وجه كذلك “بالطلب من السفيرة السويدية في بغداد بمغادرة الاراضي العراقية، رداً على تكرار سماح الحكومة السويدية بحرق القرآن الكريم والإساءة للمقدسات الإسلامية وحرق العلم العراقي”.

 وكانت السويد قد أعلنت أنّها استدعت القائم بالأعمال العراقي في ستوكهولم إثر إحراق سفارتها في بغداد خلال تظاهرة جرت فجر الخميس احتجاجاً على تجمّع مقرّر في السويد يعتزم منظّمه إحراق نسخة من المصحف خلاله.

واقتحم محتجون في وقت مبكر من الخميس، سفارة السويد ببغداد وأشعلوا النار فيها، ما أدى إلى إعلان ستوكهولم غلق سفارتها لأجل غير مسمى وإجلاء العاملين فيها.

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