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العرباوي: الجزائر تساند كلّ مساعي محاسبة الاحتلال الإسرائيلي (فيديو)

الشروق أونلاين
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العرباوي: الجزائر تساند كلّ مساعي محاسبة الاحتلال الإسرائيلي (فيديو)
ح.م
المندوب الدائم للجزائر في الأمم المتحدة نذير العرباوي

أكد المندوب الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة نذير العرباوي مساء الأربعاء، مساندة الجزائر لمساعي دولة فلسطين من أجل محاسبة الاحتلال على جرائمه في الأراضي المحتلة.

جاء ذلك في كلمة العرباوي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، في جلسة حول فلسطين. ودعا فيها إلى “مضاعفة جهود المجموعة الدولية، لتمكين الشعب الفلسطيني من الصمود في وجه جرائم الاحتلال”.

وعبّر العرباوي بالمناسبة عن “دعم الجزائر التام لطلب دولة فلسطين، بالحصول على العضوية الكاملة في منظمة الأمم المتحدة”.

كما أكد ممثل الجزائر، وقوف البلاد مع جميع المساعي الرامية إلى محاسبة الاحتلال، على “جرائمه، وسياساته القمعية، ومحاولاته لتغيير الوضع الديمغرافي والقانوني والتاريخي لمدينة القدس”.

“كما تدعو الجزائر، المجموعة الدولية، لا سيما مجلس الأمن. إلى تحمّل مسؤولياته التاريخية والقانونية، من أجل وقف الانتهاكات الإجرامية للاحتلال. وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني ومقدساته”.

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