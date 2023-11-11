العرباوي: برنامج رئيس الجمهورية جعل المواطن فوق كل اعتبار

خلال استلام مهامه بقصر الحكومة

أكد الوزير الأول الجديد نذير العرباوي، السبت، أن برنامج رئيس الجمهورية الطموح جعل المواطن الجزائري فوق كل اعتبار، وذلك من خلال الطابع الاجتماعي للاقتصاد الوطني.

وقال العرباوي خلال مراسم تسلم وتسليم المهام مع سلفه أيمن بن عبد الرحمان “اتشرف بتسلم هذه المهمة السامية كوزير أول وأقدم عبارات الشكر والتقدير والعرفان لرئيس الجمهورية على تشريفي بهذه المهمة خدمة للوطن”.

وأضاف أنه يتمنى أن يكون في مستوى هذه الثقة و”كلي عزم وإرادة لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية الطموح الذي وضع الطابع الاجتماعي للاقتصاد الوطني وبالتالي المواطن الجزائري فوق كل اعتبار”.

كما قدم العرباوي شكره لكل إطارات رئاسة الجمهورية الذين “لمست فيهم التفاني في العمل والمهنية العالية”، خلال توليه منصب مدير ديوان رئيس الجمهورية.

من جهته أكد أيمن بن عبد الرحمان بعد تسليم المهام أنه يجدد شكره لرئيس الجمهورية على الثقة التي وضعها في شخصه لتسيير الحكومة وبرنامجه.

كما هنأ بن عبد الرحمان خلفه نذير العرباوي “على الثقة التي نالها من رئيس الجمهورية”، مؤكدا ان الأخير “أهل لهذه الثقة وأتمنى له كل التوفيق”.