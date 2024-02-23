العرباوي غدا في زيارة عمل إلى تيميمون

يشرع الوزير الأول نذير العرباوي يوم غد السبت، 24 فيفري، في زيارة عمل إلى تيميمون بتكليف من السيد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، حسب ما أفادت به مصالح الوزير الأول.

حسب ذات المصدر، فخلال زيارته إلى تيميمون سيشرف العرباوي على “إحياء الذكرى المزدوجة المخلدة لتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين وتأميم المحروقات، المصادفة لـ 24 فيفري.”

و سيكون الوزير الأول، مرفوقا خلال زيارة العمل هذه “بكل من وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية، ووزير الطاقة والمناجم ووزيـر العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، والامين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين.”